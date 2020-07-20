Какие самые редкие авто могут купить белорусы 1 20.07.2020, 22:28

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Топ-7 самых редких машин из объявлений.

Сайт abw.by посмотрел, что в объявлениях есть редкого и эксклюзивного - такого, про что можно сказать: "Только у меня и у Майкла Джексона".

Журналисты уточнили, что рассматривали исключительно частные объявления, а также вынесли за скобки "большую немецкую тройку". Вариантов и так хватает!

Начнем с самого доступного авто в этом топе, чтобы подборка не получилась совсем "олигархической". За 6000$ можно стать владельцем вот такой Tatra T613. Это вам не набившие оскомину ВАЗ, "москвич" или "Волга", даже не Wartburg или Trabant. Такие в Беларуси действительно наперечет.

фото с сайта: abw.by

фото с сайта: abw.by

На фото издалека машина смотрится не так уж и плохо, да и год выпуска не слишком "лохматый" - 1990-й. Мотор в автомобиле 3,5-литровый, привод задний, а пробег всего 55.000 км. Машина, к слову, находится в Гомеле.

А это, если верить объявлению, самый старый экземпляр в нашей подборке. Opel Kapitan предлагают за 8000$. Год выпуска - 1939-й, первый, когда начали выпускать эту модель.

фото с сайта: abw.by

фото с сайта: abw.by

Однако машина не полностью аутентичная - в прообразе легендарной "Победы" не "родные" мотор и "механика", теперь в машине 2,5-литровый дизель. Продают Kapitan в Барановичах.

Еще одна редкая машина из этого райцентра - Mitsubishi Lancer Evolution IV. "Эволюций" в Беларуси в принципе немного, а те, что есть, преимущественно с седьмого по девятое поколения. Тут же в какой-то степени "раритет" из 1998 года в версии GSR с двухлитровым мотором, "механикой" и системой AYC, почитаемой в кругах фанатов марки.

фото с сайта: abw.by

Что интересно, владелец готов на обмен - хозяева Peugeot 307/308 SW, Partner или VW Caddy/Touran, отзовитесь! В общем, так уходит молодость… А если серьезно, то без обмена за машину с пакетом всяких "тюнячек" просят 7500$.

Давним читателям «Автобизнеса» этот желтый кабриолет хорошо известен - о нем мы писали несколько лет назад. За 18.000$ в столице предлагают редчайший Ford Thunderbird с V8 и богатой родословной. Кабриолетом владел в том числе бывший художественный руководитель Белгосцирка Серж Бондарчук.

фото с сайта: abw.by

Нынешний владелец в комментарии для Автобизнеса два года назад уверял, что обслуживать машину недорого, примерно как Mondeo. В качестве причины продажи тогда называлось, что "автомобилю банально нужно ездить. Машины ломаются быстрее, когда стоят, а не когда ездят". В комплекте у Thunderbird как жесткая крыша, так и мягкая, есть климат-контроль, круиз-контроль и многое другое.

За 25.000$ можно стать владельцем чистопородного американского спорткара Chevrolet Corvette 2003 года выпуска в юбилейном исполнении. Двигатель 5.7 V8 - только этих данных хватит, чтобы сердце настоящего автолюбителя начало биться чаще. "Мотор благородно урчит, он готов разогнать вас с 0 до 100 меньше чем за 5 секунд", - романтично описывает своего "коня" владелец.

фото с сайта: abw.by

При этом хозяин Corvette подчеркивает, что машина надежная и простая в обслуживания. Однако есть одно "но" - это автомобиль "только для тех, кто может себе позволить".

Excalibur - слышали когда-нибудь о таком? Если ответ отрицательный, то просто смотрите - это уникальная марка, соединяющая дизайн старинных авто с мощными моторами. Например, под капотом этого шестиметрового кабриолета 1996 года выпуска пятилитровый двигатель, "автомат", а сзади установлена пневмоподвеска.

фото с сайта: abw.by

Вот что о машине пишет нынешний хозяин: "Автомобиль в отличном состоянии. Белый кожаный салон, бар, хорошая акустика, технически обслужен и готов к работе! Двигатель и АКПП без проблем, своевременно делалось ТО, есть все записи - что, когда и почем обслуживалось. Задняя пневмоподвеска. Новая всесезонная резина. Бензин АИ-92, расход по городу 15-17 литров. Необычный внешний вид позволяет ему быть всегда в центре внимания, автомобиль заказывают как на свадебные торжества, так и на дни рождения, выписки из роддома, юбилеи, вечеринки, корпоративы, девичники и просто для фотосъемок". В общем, кому нужен шоукар - 30.000$ в "кассу".

Завершаем обзор еще одной американской классикой. Это рекордсмен нашей подборки и по цене, и по объему мотора - 7.5 V8 за 69.000$! Lincoln Continental Mark V 1977 года выпуска - вариант явно не антикризисный, но оттого не менее роскошный.

"Редчайшая машина, всего сделано порядка 50 экземпляров Mark V в кузове кабриолет (а учитывая дизайнерское исполнение Cartier, возможно, что он такой единственный), - сообщает хозяин авто. - Отличное состояние, полный "оригинал", все работает, пробег 17.000 миль. Автоматическая коробка передач, климат-контроль, шикарные кожаные диваны с электрорегулировкой, электрические стеклоподъемники, круиз-контроль, механизм крыши работает от одной кнопки (электрика и гидравлика)".