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Европа начнет закупать газ в Израиле

  • 20.07.2020, 22:46
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Европа начнет закупать газ в Израиле

Европа продолжает поиски новых поставщиков газа в качестве альтернативы «Газпрому».

Европа продолжает поиски новых поставщиков газа в качестве альтернативы «Газпрому», доля которого на рынке ЕС уже упала с 40% до 30%, пишет finanz.ru.

Как сообщает Reuters, в воскресенье правительство Израиля одобрило соглашение с европейскими странами о прокладке о дну Средиземного моря газопровода EastMed, который свяжет юг Европы с месторождениями на израильском и кипрском шельфе.

Проект стоимостью 6 млрд евро предполагает строительство трубопровода протяженностью почти 2 тысячи километров и мощностью 10 млрд кубометров в год, которая может быть удвоена в случае необходимости.

Газ из Восточного Средиземноморья через остров Крит будет поставляться в материковую Грецию, а оттуда - по трубопроводу «Посейдон» в Италию и далее по соединительному газопроводу между Грецией и Болгарией в другие европейские страны.

Европейская комиссия назвала EastMed проектом общего интереса и предоставила 34,5 млн евро на подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО).

«Одобрение рамочного соглашения правительством о прокладке трубопровода является исторической вехой, превращающей Израиль в экспортера энергоресурсов», - заявил израильский министр энергетики Юваль Стейниц.

Половину стоимости проекта, как ожидается, оплатит Брюссель. Вторую половину - греческая DEPA и итальянская Edison через совместное предприятие IGI Poseidon, которое станет владельцем трубы.

Запуск газопровода намечен на 2025-26 гг.


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