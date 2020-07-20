«Пробирало до дрожи просто, десятки людей остановились в ступоре» 20.07.2020, 22:59

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Минчанка - о Флешмобе солидарности.

Белорусы продолжают участвовать во Флешмобе солидарности. Сегодня в 19:00 жители нашей страны вновь открывали окна, громко стучали кастрюлями, включали музыку. Таким образом белорусы проявляют солидарность со своими арестованными товарищами. Ведь мы своих в беде не бросаем!

- Я сегодня просто в шоке была, когда шла домой и услышала «Вставай страна!» ровно в 19.00, - пишет читательница телеграм-канала «Баста» из Минска. - Я не знаю, откуда это было, играли на каком-то духовом инструменте, но пробирало до дрожи просто. Десятки людей просто остановились в ступоре! Очень круто было!"

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