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Глава ВОЗ назвал главный инструмент для борьбы с коронавирусом

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  • 21.07.2020, 7:33
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Глава ВОЗ назвал главный инструмент для борьбы с коронавирусом
Тедрос Гебрейесуc

Он должен быть частью всеобъемлющего пакета мер.

Основным методом борьбы с распространением коронавируса является отслеживание его распространения, а не только карантинные ограничения.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает nv.ua.

Он назвал выявление контактов одним из важнейших инструментов.

«Одним из ключевых инструментов является выявление контактов. Ни одна страна не может контролировать у себя эпидемию, если она не знает, где находится вирус ... Конечно, отслеживание контактов - не единственный инструмент, он должен быть частью всеобъемлющего пакета, но он - один из важнейших », - сказал Гебреисус.


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