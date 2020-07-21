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«Есть серьезный повод усомниться в здоровье Саши 3%»

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  • 21.07.2020, 7:43
  • 10,901
«Есть серьезный повод усомниться в здоровье Саши 3%»

У деда просто подкашиваются ноги.

Новостные агентства и телеграм-каналы распространили информацию о том, что Лукашенко госпитализирован с гипертоническим кризом. Однако, пресс-секретарь престарелого правителя «опровергла» данную информацию, коротко заявив: «Не дождетесь», пишет телеграм-канал МКБ.

А повод усомниться в стабильном здоровье Лукашенко все же есть. Чего только стоят кадры со «Славянского Базара», где он не в состоянии самостоятельно спуститься по лестнице или же картинка из Витебска, на которой отчетливо видно, как у деда подкашиваются ноги.

Держим руку на пульсе и следим за состоянием здоровья того, кому уже давно не место в президентском кресле.


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