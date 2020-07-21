Леонид Заико: Это крах системы 10 21.07.2020, 7:45

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Леонид Заико

Фото: onliner.by

Будем исправлять.

Лукашенко назначил новых руководителей в правление Нацбанка. Кадровые перестановки происходят на фоне скандала с «Белгапромбанком» и массового оттока вкладов из белорусских банков. Также аналитики обращают внимание на то, что Нацбанк становится все более и более сговорчивым в выполнении приказов сверху.

Cитуацию в финансовом секторе Беларуси для сайта Сharter97.org прокомментировал известный экономист, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

- Леонид Федорович, зачем понадобились перестановки в правлении Нацбанка?

- Сейчас жарко, надо делать какие-то телодвижения: либо купаться в речке, либо принимать какие-то меры. В советское время была такая штука «принять организационные меры». Меняй не меняй, ничего не изменится.

- Cтоит напомнить, что в шести крупнейших банках также назначили представителей государства. К чему такие меры?

- Это мера для самого Лукашенко. Он сейчас назначил ответственных на предприятия, теперь он назначит контролирующих банки, а потом — школы и детские сады. Все говорит о том, что это крах системы. Мы видим совершенно бессмысленное занятие, потому что ему осталось совсем немного до осенних морозов.

Действия Лукашенко напоминают мне ситуацию во время пожара в Москве в позапрошлом веке. Знаете, что в дореволюционные времена обычно люди выносили при пожаре? Когда случается пожар, люди ведут себя так, как сейчас себя ведет Лукашенко — неадекватность налицо. Чаще всего спасаются самовары, а не золото. Один мой школьный друг во время пожара побежал в дом и вынес партийный билет, а золото все расплавилось.

Вот и Лукашенко спасает самовар, а это лишнее. Ему нужно сейчас быть мудрым, радостным, отменять налоги, увеличивать долю бюджетных мест в университетах, проводить какие-то общенациональные праздники, но у него не получится, он свое отработал.

- Почему Лукашенко навешивает на Нацбанк огромное количество непривычных для него функций?

- Он не профессионал.Дело в том, что единственной задачей Нацбанка является стабильность денежной единицы, поддержание предложения денег. Все остальное не входит в круг обязанности Нацбанка.

У нас в университете на защите диссертаций, когда диссертант был совершенно позорный, то говорили, что «эти действия научной ценности не имеют». Поэтому действия Лукашенко научной ценности не имеет. Это просто мелкий событийный сюжет.

Профессионалы даже спорить не будут. Зачем заниматься ерундой и выполнять непривычные для себя функции? Руководитель КГБ занимался производством лыжероллеров, вот и замечательно, потом все «гэбэшники» сядут на эти лыжероллеры и поедут в Ми-6 в Лондон сдаваться в плен. Это все вызывает только сожаление. Наверно, Лукашенко тяжело, лучше бы он отдыхал. Может, народ его как-то больше полюбил бы.

- Почему белорусы так массово забирают свои вклады из банков?

- Приток, отток вкладов... Я читаю эти статьи, так называемые финансовые аналитики придумают все, что угодно. На самом деле, если смотреть на рынок денег и товаров, то люди были выключены из системы потребления, абсолютно были ликвидированы все поездки за рубеж. Именно поэтому резко изменилась картина, связанная с поведением домашних хозяйств, с расходами населения. Теперь мир стал немножко открываться, естественно, возрастают ожидания на будущее. Может, куда-нибудь нужно поехать, поэтому нужны будут деньги, валюта.

Что касается неустойчивости денежной системы, у меня есть пару коллег, которые очень неграмотно на эту тему недавно выступили. Любой профессиональный экономист никогда не будет создавать ситуацию хаотичного или пугающего характера, если речь идет о национальной денежной единице. Это неспортивно, подобным должны заниматься люди, которые просто не являются экономистами.

Здесь я хочу подчеркнуть самое важное. Товарищи белорусы, а также девушки-кандидаты в президенты, работники штабов и прочие, запомните на перспективу одну вещь: усилиями китайского и русского правительства эти две большие территории будут избавляться от доллара. Сейчас идет мощная атака на доллар. Россия перестанет использовать доллар везде во внутренних и внешних расчетах.

Единственное счастье Беларуси — это возможность оставить страну в качестве зоны, где доллар имеет должное значение. Я бы на месте Лукашенко стимулировал его большее использование, чтобы и российские вкладчики тащили американскую валюту в Беларусь.

Раз Путин решил избавиться от доллара — пусть, это его проблемы, а мы будем долларовой страной, будем давать более высокие ставки по международным обязательствам. Мы покупаем доллары по 6-7% за рубежом, а у своих покупаем по 1,5-2%. Это глупо. Павел Владимирович вообще здесь сделал неправильно. Поэтому население будет снимать вклады, когда картина будет неясной, достаточно проблемной, а этот дым и прочий туман, который надвигается, работает против всех белорусов. Если Нацбанк и Каллаур, и Лукашенко будут дальше эту пургу усиливать, то придется выгонять их всех вместе.

- Подорвал ли скандал с «Белагзпромбанком» и без того низкое доверие к белорусским банкам?

- Доверие банковской системе в нашей стране никогда не было высоким. До начала нулевых годов банки работали с отрицательной ставкой процентов. Они брали у вас деньги, пропивали, проедали и давали на руки смешные проценты. Они были субсидиарными заведениями.

Доверие к банкам должно быть диверсифицированным. Если ты нормальный человек, то зачем тащить 170 тысяч долларов в «Белгазпромбанк» в Минске, если ты сама гражданка Украины? Еще и в ячейку засунула. Это только дурак может сделать. Деньги должны работать. У нормального специалиста наличных вообще нет.

Я это говорю без всякой патетики. Деньги должны работать всегда и везде. Японцы создали очень сильную систему еще и по той причине, что у людей не должны быть наличные деньги. На каждой улице всегда было два-три отделения банка либо инвестиционной компании, где человек всегда мог отдать свои деньги в работу.

У меня была банкирша, которая ходила на работу и построила дорогую квартиру. Я ей говорю, зачем тебе ходить на работу, если можешь сдавать эту квартиру и жить хорошо. Прошел месяц и она мне говорит, что сдала квартиру за 1700 долларов и поняла, что можно жить и так. Она сразу начала строить вторую квартиру, которую также сдала в аренду.

- Есть ли опасность того, что «ручной Нацбанк» будет по указке сверху включать печатный станок?

- Это само собой. Дело в том, что я давно знаю Павла Каллаура. При всем уважении, он не такой сильный боец. Он пропустит удар, голову склонит, нет у него партнеров.

Если власти говорят, что правительство управляет банком и что банк должен беспокоиться о благосостоянии белорусов, то они несут чушь. Их либо нужно посадить за парту, либо надо, чтобы в Нацбанке был сильный лидер, который может говорить: «Нет, это неправильно.

Так что, ребята, прекратите эту дурь с банковской системой. Можете построить в ряды директоров банков и пусть раз в неделю они катаются на велосипедах возле резиденции, а Лукашенко будет смотреть, сколько их приехало. Можете делать всякие глупости, но денежная система должна быть самой консервативной и устойчивой. Может взорваться какая-то ракетная база, могут провалиться в реку 50 танков, но денежная система не должна проваливаться в реку и слушать дураков. Поэтому надо их учить. Однако у них в администрации одна девушка была специалистом по водоснабжению, генерал КГБ был просто методистом на кафедре, премьер-министр умеет торговать оружием. Где там профессионалы? Этих навыков маловато.

Получается, что нам придется исправлять все, что сегодня делает Лукашенко. Будем исправлять!