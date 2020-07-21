Саша заливает пожар бензином 5 21.07.2020, 7:51

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Фото: Дмитрий ЛАСЬКО/kp.by

Печатный станок в Беларуси работает на всю «катушку».

Саша 3% думает, что заливает пожар, который сам устроил. Но заливает он его бензином. Все же понимают последствия запуска печатного станка. Это будет не девальвация, а коллапс, пишет телеграм-канал «Баста!».

«Вот такими новенькими хрустящими свежеотпечатанными купюрами получил зарплату, - пишет читатель канала. – У большинства родственников и коллег – похожая ситуация. Номера – по порядку.

Станок работает на полную катушку. Саша думает, что заливает пожар, который сам устроил. Но заливает он его не водой, а бензином. Все же понимают последствия запуска печатного станка. Это будет не девальвация, а катастрофа.

Жаль, что расхлебывать эту кашу придется новой власти. Работы предстоит много, но мы справимся».

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