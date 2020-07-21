«Потерпи, Саша, тебе недолго осталось» 6 21.07.2020, 8:14

5,316

Куда не кинь - всюду клин.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя, посвященное нездоровому состоянию Саши Таракана:

«Увидел вчера таракана в новостях, - пишет читатель из Минска. - Видно, тяжело ему приходится в последние дни. Мешки под глазами, руки дрожат, голос неуверенный, читает по бумажке. Ничего от прежней уверенности не осталось. Да и все вокруг говорят, что на уколах и таблетках сидит, у многих есть знакомые врачи - от них правду не скроешь.

Нервы, Саша, понимаем. Россию больше «разводить» на кредиты не получается. Собственный народ тебя ненавидит, а теперь еще с каждым днем становится смелее и решительнее. Куда не кинь - всюду клин.

Понимаем, что и уйти хочется, сесть в самолет и в Катар или Эмираты - туда, где деньги, у нас украденные. Окружение не отпускает - им ведь лететь некуда, знают, что придется отвечать за все. Ты уже сам заложник. Моргни, если что, если кто-то заставляет тебя нести ту околесицу, что мы вчера слышали. Учтем при вынесении приговора.

Потерпи, Саша, недолго осталось, скоро все закончится. Меньше только советников слушай своих - и нам спокойнее, и тебя, может, от «вышки» отмазать получится».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.