Протесты в Болгарии: демонстранты собираются на улицах двенадцатый день
- 21.07.2020, 8:21
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Митинги поддерживает оппозиционная партия, а также президент страны.
В столице Болгарии Софии и других городах страны двенадцатый день подряд люди собираются на акции протеста с требованием отставки правительства под руководством премьер-министра Бойко Борисова.
Как сообщает dw.com, протестующие в Софии вышли на акцию под девизом «Оккупация Народного собрания. Пошли все вон!».
К требованиям демонстрантов относится и отставка главного прокурора Болгарии Ивана Гешева.
Полиция демонстрировала усиленное присутствие у места проведения акции.
Демонстранты обвиняют правящую национально-консервативную коалицию в коррупции, связях с олигархами и «действиях мафиозного характера».
На 21 июля в парламенте намечено голосование по вотуму недоверия правительству.
Между тем решение правящей партии ГЕРБ отправить в отставку министров финансов, экономики и внутренних дел не смягчило настроения протестующих.
Демонстрантов поддерживает оппозиционная социалистическая партия, а также президент Румен Радев.
Акции протеста начались в Болгарии после того, как 9 июля силовики провели обыск в администрации президента.