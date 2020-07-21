Протесты в Болгарии: демонстранты собираются на улицах двенадцатый день 21.07.2020, 8:21

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Фото: Getty Images/AFP

Митинги поддерживает оппозиционная партия, а также президент страны.

В столице Болгарии Софии и других городах страны двенадцатый день подряд люди собираются на акции протеста с требованием отставки правительства под руководством премьер-министра Бойко Борисова.

Как сообщает dw.com, протестующие в Софии вышли на акцию под девизом «Оккупация Народного собрания. Пошли все вон!».

К требованиям демонстрантов относится и отставка главного прокурора Болгарии Ивана Гешева.

Полиция демонстрировала усиленное присутствие у места проведения акции.

Демонстранты обвиняют правящую национально-консервативную коалицию в коррупции, связях с олигархами и «действиях мафиозного характера».

На 21 июля в парламенте намечено голосование по вотуму недоверия правительству.

Между тем решение правящей партии ГЕРБ отправить в отставку министров финансов, экономики и внутренних дел не смягчило настроения протестующих.

Демонстрантов поддерживает оппозиционная социалистическая партия, а также президент Румен Радев.

Акции протеста начались в Болгарии после того, как 9 июля силовики провели обыск в администрации президента.