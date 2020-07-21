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Вставай, страна огромная!

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  • 21.07.2020, 8:24
  • 4,171
Вставай, страна огромная!

Действительно, до дрожи.

Вчера в Беларуси прошел очередной Флешмоб солидарности.

Многие минчане обратили внимание, что в районе Каменной Горки ровно в 19.00 играли на духовом инструменте «Вставай страна огромная!».

«Пробирало до дрожи просто. Десятки людей просто остановились в ступоре! Очень круто было!», - сообщают жители столицы.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал видео от участника Флешмоба солидарности, который уже не в первый раз громко будит минский микрорайон Каменная Горка. Действительно, до дрожи!

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