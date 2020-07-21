Европа работает над аналогом «акта Магнитского» 1 21.07.2020, 8:34

2,322

Фото: DPA

Примут ли его до конца 2020 года?

Правительства Германии и Нидерландов расходятся во мнениях в вопросе оказания экономической помощи странам-членам ЕС, но солидарны в другом. И Берлин, и Гаага считают, что в Евросоюзе должен появиться механизм, позволяющий вводить индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц, которые виновны в нарушениях прав человека, Deutsche Welle.

Во всяком случае именно ФРГ и Нидерланды брюссельские инсайдеры называют в качестве основных движущих сил, лоббирующих принятие в ЕС аналога американского "акта Магнитского". В данном случае он, впрочем, скорее всего, не будет носить имя российского аудитора, скончавшегося осенью 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская тишина".

Блокировка банковских счетов и запрет на въезд в ЕС

Американский финансист, основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер год назад пытался лоббировать принятие в Германии национального закона наподобие "акта Магнитского" и специально для этого прилетал в Берлин. Однако его усилия встретили сдержанную реакцию депутатов бундестага.

Полгода спустя, в декабре 2019-го, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) поддержал инициативу нескольких стран-членов ЕС, которые предложили принять на уровне Евросоюза нормативный акт, аналогичный "акту Магнитского" в США.

В частности, речь идет о запрете на въезд в ЕС и блокировке финансовых активов на счетах в банках Евросоюза для тех, кто будет внесен в соответствующий санкционный список. В данный момент подобные законы приняты в Литве, Латвии и Эстонии. Однако введение санкций на уровне ЕС - это прерогатива Совета Евросоюза, где такие решения принимаются не большинством голосов, а единогласно всеми 27 государствами-членами.

Поскольку в санкционный список предполагается вносить лиц из разных стран, и санкционный механизм не направлен по определению исключительно против граждан России, он, скорее всего, не будет носить имя Сергея Магнитского. По информации источника Deutsche Welleв структурах ЕС, работа над разработкой нового нормативного акта может быть завершена до конца этого года.

Причем принятие его - это только первый шаг. Конкретных лиц в санкционный список будут вносить на следующем этапе, для чего потребуется отдельное решение Совета ЕС. 1 января 2021 года председательство в Совете Евросоюза перейдет от Германии к Португалии.

Вопрос застрял в Совете ЕС

Депутат бундестага от Свободной демократической партии Германии (СвДП), глава парламентского комитета по правам человека Гиде Йенсен (Gyde Jensen) говорит, что вопрос застрял в Совете ЕС. Она соглашается с Биллом Браудером, активно агитирующим за принятие европейского аналога "акта Магнитского", в том, что вопрос не надо затягивать. "Но, честно говоря, я опасаюсь того, что правительство Германии в рамках борьбы с пандемией еще больше затянет решение вопросов, которые и без того отошли на второй план", - призналась Йенсен.

В середине июня она, наряду с несколькими другими депутатами бундестага, подписала открытое письмо к канцлеру Ангеле Меркель (Angela Merkel) и министру иностранных дел Хайко Масу. В нем, в частности, содержится призыв использовать председательство ФРГ в Евросоюзе для достижения максимального прогресса в деле принятия "акта Магнитского" на уровне ЕС.

Авторы письма также призывают использовать имя Сергея Магнитского в названии санкционного механизма в знак памяти погибшего. В интервьюDeutsche WelleГиде Йенсен сообщила, что готова отказаться от этого требования ради скорейшего одобрения санкционного механизма. Суть важнее названия, отмечает Йенсен, добавляя при этом, что с пониманием относится к кампании Браудера и сама лично поддержала бы призыв сохранить имя Магнитского в названии нормативного акта.

Кризис в области прав человека в период пандемии

В свою очередь, депутат Европарламента от Партии зеленых и зампредседателя подкомитета по правам человека Европарламента Ханна Нойман (Hannah Neuman) настроена оптимистично. "Очень высоко", - так депутат оценивает шансы на то, что в ЕС появится санкционный механизм, аналогичный "акту Магнитского". Но и она предполагает, что имени российского аудитора в его названии не будет.

По словам Нойман, проблемой может стать необходимость единогласного решения в Совете ЕС, а не голосования простым большинством, что может затруднить и, соответственно, затянуть переговоры. Ханна Нойман также согласна с утверждением, что пандемия коронавируса сыграла на руку авторитарным режимам: "Опасность нарушений прав человека из-за пандемии резко возросла". В то же время, по мнению депутата, среди политиков растет понимание того, что "мы имеем дело не только с медицинским кризисом, но и с кризисом в области прав человека".