«Врач сказал, когда начнутся изменения в лучшую сторону» 2 21.07.2020, 8:40

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Иллюстрационное фото

Эмоциональный рассказ медсестры из Пинска.

А когда нам тут нужны были СИЗы, вы где были? А когда вам жаловались на недосчитанные доплаты, вы как нам помогли? Телеграм-канал "Баста!" опубликовал рассказ медсестры из Пинска:

"Живу в Пинске, работаю в центральной больнице медсестрой, - пишет читательница. - Хочу рассказать вам о поразительных метаморфозах, которые у нас тут произошли.

То, что всякие “блатные” пациенты приходили всегда и везде к хорошим специалистам в нашей стране, это не секрет. К врачам нашего отделения тоже всегда кто-то приходил - шишки из милиции, администрации, ГАИ, МЧС и их многочисленные друзья и родственники. Как в кино том прямо: "Здравствуйте, я от Иван Иваныча...". Всегда их наши врачи принимали, потому что те несли деньги или конфеты с хорошими напитками. Конфетами-шоколадками мы всегда под чай всей сменой и угощались, это у нас было нормой, как и везде.

Но тут случился сбой. Вчера на моей смене к нашему одному врачу пришла очередная шишка из администрации со своей болячкой на консультацию. Без пакета - значит, с деньгами.

Зашла она в ординаторскую, там один на один осталась. Через каких-то там две минуты оттуда голос врача на повышенных тонах: "А когда нам тут нужны были СИЗы вы, б..., где были? А когда вам жаловались на недосчитанные доплаты, вы как нам помогли?" И дальше по списку, минут пять. Хорошо так его бомбануло.

В конце почти крича сказал, что без направления пусть даже не заходит, у него и так работы много, как у всех, будет направление - добро пожаловать в приемник. Та ушла.

Выходит наш врач, и такой говорит: "Совсем ох...ли, когда их уже попересажают?"

Потом уже под конец смены подошел на пост, извинился за срыв, и сказал, что ждет не дождется, когда усатую сволочь свергнут, тогда точно изменения в лучшую сторону начнутся.

Еще не знаю, какие настроения у врачей в других отделениях, но кажется что они не сильно отличаются от наших".

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