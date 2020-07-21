Ученые обнаружили неожиданные изменения в атмосфере Земли 1 21.07.2020, 8:29

1,214

Из-за этого молний станет больше.

Из-за глобального потепления грозы случаются все чаще, причем молнии сверкают даже там, где их раньше вообще никогда не было. О том, что происходит в атмосфере и как это влияет на природу, — в материале РИА Новости.

Полярная гроза

В августе прошлого года в районе Северного полюса была сильная гроза, во время которой молния ударила 48 раз. Национальная метеорологическая служба США даже выпустила специальный пресс-релиз, отметив, что это самая северная гроза за всю историю наблюдений, а такое количество молний и вовсе невероятное событие.

Дело в том, что подобная интенсивность атмосферных электрических разрядов характерна для тропиков, где солнце сильно разогревает земную поверхность и поднимает вверх большие массы влажного воздуха. Трение частиц в них и накапливает электричество. В северных широтах это, как правило, невозможно, и потому, считают исследователи, механизм грозы тут был иным.

Скорее всего, в средних слоях атмосферы образовался теплый и влажный воздух. Это результат глобального изменения климата, отмечают специалисты. Аномально теплая погода, установившаяся в Арктике летом 2019 года, ускоренное таяние морских льдов и дым от беспрецедентных лесных пожаров привели к тому, что на Северном полюсе разразилась тропическая гроза.

Становится горячее

В 2014 году ученые Калифорнийского университета в Беркли (США), проанализировав измерения плотности облаков, сделали вывод, что в этом столетии число атмосферных электрических разрядов во всем мире значительно возрастет. В некоторых частях планеты — например, над континентальной частью Соединенных Штатов — почти наполовину. По оценкам авторов работы, повышение температуры воздуха на один градус Цельсия увеличивает количество молний на 12 процентов.

Чем теплее атмосфера, тем больше влаги. Чем влажнее воздух, тем выше вероятность грозы...

Молнии вызывают ядерные реакции в атмосфере Земли, заявляют ученые

Специалисты Стэнфордского университета, изучив данные глобального проекта по сопоставлению и анализу климатических моделей CMIP, стартовавшего еще в 1995 году, выяснили, что даже при незначительном потеплении воздуха формируются условия, способствующие сильным грозам. Особенно весной и осенью.

Кроме того, климатические модели предсказывают, что в ближайшие несколько лет на восточном побережье США повысится риск ураганов и торнадо.

Молнии по обмену

По мнению исследователей Университета Хьюстона, аномальные погодные явления, в том числе мощные грозы и ураганы, возникают из-за того, что потепление влияет на цикл Лоренца — процесс превращения потенциальной энергии атмосферного тепла в кинетическую энергию воздушных масс.

На основе данных климатических спутников НАСА и Минобороны США, полученных с 1979 по 2013 год, установили, что теплообмен и преобразование одного вида энергии в другой ускоряются и ее излишки все быстрее превращаются в штормы, ураганы, циклоны, антициклоны.

Метеорологи Массачусетского технологического института (США), занимавшиеся той же проблемой, прогнозируют увеличение числа мощных гроз и безветренных дней. Это, в свою очередь, негативно скажется на жизни городов Северного полушария Земли.

Ученые, используя данные климатических спутников и наземных станций слежения, установили, что средний уровень потенциальной энергии, запасенной в атмосфере средних широт, уменьшался на полтора процента каждые десять лет. Это может привести к резкому ослаблению циклонов в умеренных широтах, уменьшению переноса тепла с юга на север, усилению проливных дождей и бурь. И гроз будет все больше.

А это плохая новость для природы. Половина стихийных лесных пожаров — результат удара молнии.

Кроме того, грозы способны повлиять на парниковые газы в атмосфере. С одной стороны, увеличится количество озона. С другой, при разряде молнии образуются оксиды азота, снижающие концентрацию метана.