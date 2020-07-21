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Саша Таракан поменял руководителей в КГБ

  • 21.07.2020, 9:30
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Саша Таракан поменял руководителей в КГБ

Диктатор в панике.

Вчерашний «кадровый понедельник» у Саши Таракана не обошелся только назначением в системе МИД и Нацбанка.

По информации пресс-службы Саши Таракана, он подписал указы о новых назначенцах в структуре КГБ:

Дмитрий Реуцкий назначен заместителем председателя;

Владимир Козырь — начальником управления по Минску и Минской области.

Независимые эксперты считают, что Саша Таракана паникует, зная о своем мизерном рейтинге и высоком протестном потенциале белорусов, и утверждают, что лихорадочные кадровые перестановки его не спасут.


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