Саша Таракан поменял руководителей в КГБ 21.07.2020, 9:30

2,411

Диктатор в панике.

Вчерашний «кадровый понедельник» у Саши Таракана не обошелся только назначением в системе МИД и Нацбанка.

По информации пресс-службы Саши Таракана, он подписал указы о новых назначенцах в структуре КГБ:

Дмитрий Реуцкий назначен заместителем председателя;

Владимир Козырь — начальником управления по Минску и Минской области.

Независимые эксперты считают, что Саша Таракана паникует, зная о своем мизерном рейтинге и высоком протестном потенциале белорусов, и утверждают, что лихорадочные кадровые перестановки его не спасут.