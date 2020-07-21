Канье Уэст назвал своего кандидата в вице-президенты 1 21.07.2020, 9:46

2,221

Канье Уэст

Музыкант заявил, что они «братья» и «связаны на всю жизнь».

Рэп-исполнитель Канье Уэст, который зарегистрировался независимым кандидатом в президенты США, заявил, что предложил рэпперу Jay-Z пост вице-президента в своей администрации.

Об этом Уэст рассказал в интервью блогеру Крис Кэйлин, сообщает nv.ua.

Он отметил, что первой кандидатурой на эту должность была проповедница из штата Вайоминг Мишель Тидбол.

Теперь же, по словам Уэста, он изменил свое решение, и Тидбол займет другую должность в его администрации, если музыканта изберут президентом.

Как заявил Уэст, они с Jay-Z «братья» и «связаны на всю жизнь».

Канье Уэст заявил о своем намерении побороться за пост президента США 5 июля.

16 июля стало известно, что исполнитель подал первую форму заявления в Федеральную избирательную комиссию.