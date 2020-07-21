Археологи обнаружили огромный загадочный храм в Северной Ирландии 21.07.2020, 9:55

2,646

Фото: pixabay.com

Найденные храмовый комплекс меняет представления о древней истории Европы.

Форт Наван является обширным археологическим памятником в графстве Арма в Северной Ирландии. Некогда здесь было большое городище, являвшееся центром земель, которые с языческих времен до средневековья охватывали большую часть севера острова Ирландия. Форт Наван называется из королевских мест Ирландии, группой из пяти церемониальных центров доисторического происхождения. По легендам, основан он был кельтской богиней и часто упоминался в ирландской мифологии. Расположен недалеко от города Арма, церковной столицы католической и англиканской общин в Ирландии, пишет lenta.ua.

Давно известно, что до христианизации Ирландии Наван был важным религиозным и церемониальным центром. Ученые Королевского университета в Белфасте и Университета Абердина изучали область вокруг Навана с помощью магнитной градиентометрии, чтобы обнаружить любые ранее неизвестные подземные сооружения. Доктор Пэдди Глисон из Королевского университета сказал, что это «позволяет нам наносить на карту захороненную археологию, для которой нет наземного следа, и быть очень точным в отношении природы и взаимосвязей этих памятников».

После изучения данных ученые считают, что они нашли «огромный храмовый комплекс и церемониальный центр». Это основано на размерах сооружений и их расположении по сравнению с другими памятниками, которые, вероятно, использовались на церемониях. Обнаруженные здания расположены недалеко от нескольких зданий в виде восьмерки и кургана, построенного в первом веке нашей эры и обнаруженного в 1960-х годах.

По словам Глисона, идентификация комплекса зданий, найденных в 1960-х годах, может указывать на «серию массивных храмов, некоторых из самых больших и самых сложных ритуальных арен любого региона поздней доисторической и доримской Северной Европы». Похоже, что комплекс был окружен деревянным частоколом и это может указывать на то, что он неоднократно перестраивался на вершине холма.

Эта находка трансформирует экспертные знания о Наване и показывает, что история этого места уходит глубже корнями в железный век, чем считалось ранее.