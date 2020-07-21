«Сигналь, пока не уедет навсегда»: гомельские водители готовятся встретить «таракана» 3 21.07.2020, 9:57

6,130

Кортежу диктатора придется несладко.

Гомельские водители сегодня ждут в гости Сашу-таракана, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Сегодня Лукашенко приезжает в Гомель открывать новую поликлинику, - говорят организаторы акции. - Хочешь ему что-то сказать? Тогда присоединяйся!

Оставь с вечера свой автомобиль на парковке Алми, Линии, Весты, на парковке фабрики Спартак, на заправке на Мельниковом лугу. Нет мест или возможности - паркуйся во дворах Мазурова 4, 4а, 8, 10а, 12, 13, 14, 15, 22, 28. Чем ближе к этому району будет твой автомобиль - тем лучше.

Приди заранее. Следи за чатами в телеграм, и когда Саша приедет в поликлинику - сигналь! Сигналь так долго, как сможешь, сигналь пока он не уедет навсегда! Сигналь, чтоб слышал весь квартал!».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.