Страны ЕС утвердили пакет восстановления экономики в размере 750 миллиардов евро 3 21.07.2020, 9:59

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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал соглашение «историческим».

Лидеры стран-членов Европейского союза договорились о пакете мер стимулирования, который позволит блоку разместить совместный долг на 750 млрд евро, чтобы смягчить экономический спад.

Лидеры страны ЕС смогли договориться в ночь на вторник, 21 июля. Переговоры длились почти пять дней в Брюсселе, пишет Bloomberg. Первоначальный план представили в мае канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Соглашение предусматривает, что 390 млрд евро из 750 млрд выделят в качестве субвенций, остальные 360 млрд евро будут распределены как льготные кредиты.

Почти треть средств будет потрачена на проекты, помогающие бороться с изменением климата.

«Я очень рада. Мы придумали ответ на самый большой кризис, с которым когда-либо сталкивался ЕС», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал соглашение «историческим».

"Мы впервые создали возможность коллективного заимствования, чтобы разработать коллективный план восстановления. С этим планом восстановления мы достигнем почти удвоения европейского бюджета в течение следующих трех лет", — сказал он.

Агентство отмечает, что крупнейшим бенефициаром антикризисного плана станет Италия. Она рассчитывает получить около 82 миллиардов евро в виде субвенций и около 127 миллиардов евро в виде кредитов.

Переговоры несколько раз оказывались на грани краха. Чтобы уговорить Австрию, Данию, Нидерланды и Швецию (так называемая «бережливая четверка») поддержать соглашение, им предоставили бюджетные скидки. В течение следующих семи лет эти страны, а также Германия заплатят в бюджет ЕС на 50 млрд евро меньше, чем должны были.

Общий размер пакета мер стимулирования экономики ЕС составляет примерно 1,8 трлн евро. Более 1 триллиона евро раздадут в виде субвенций из бюджета ЕС.