Парламент Египта дал разрешение на военную интервенцию в Ливию 6 21.07.2020, 10:12

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Детали вероятной операции не раскрываются.

Парламент Египта дал президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси разрешение на военного вмешательства в Ливию, одобрив размещение военных за рубежом для борьбы с «террористическими группами и «ополченцами». Об этом сообщает Reuters.

Парламент Египта заявил, что войска будут защищать национальную безопасность на «стратегическом Западном фронте» от деятельности вооруженных формирований и иностранных террористических элементов. Детали вероятной операции не раскрываются. Также в заявлении парламента Ливия напрямую не называется.

После голосования в парламенте государственное телевидение Египта разместило на экране надпись «Египет и Ливия – единый народ, одна судьба».

На прошлой неделе Абдель Фаттах ас-Сиси предупредил, что Египет вынужден будет реагировать, если появится угроза национальной безопасности Египта и со стороны Ливии.

С тех пор как в 2011 году был свергнут и убит руководитель Муаммар Каддафи, в Ливии царит политическая нестабильность и двоевластие. На западе страны, в Триполи, располагается правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом. На востоке находится парламент и армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Хафтара поддерживает Россия, ОАЭ и Египет.

В январе 2020 года парламент Турции одобрил законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военных в Ливию. Анкара считает нелегитимным правительство Хафтара и поддерживает правительство национального единства.