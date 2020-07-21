Коронавирус поразил родственников диктатора? 4 21.07.2020, 10:40

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Гурбангулы Бердымухамедов

Некоторые из них подключены к аппарату ИВЛ.

Политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов сообщил со ссылкой на собственные источники, что от COVID-19 умер Аннаназар Реджепов, муж старшей сестры президента Гурбангулы Бердымухамедова Дурдынабат Реджеповой. Сама сестра, по данным Дубнова, также тяжело болеет, находится в реанимации и подключена к аппарату ИВЛ, сообщает "Настоящее Время".

Реджепов, по данным издания "Хроника Туркменистана", совместно со своим сыном Хаджимурадом контролировал ряд компаний, владеющих лучшими административными, торговыми и производственными площадями по всей стране. Он регулярно получал выгодные госконтракты, включая контракт на строительство автомагистрали Ашхабад – Туркменабад за $2,3 миллиарда. По данным туркменской службы Радио Свобода, он также был одним из владельцев национального оператора сотовой связи "Ай назар".

Официально власти Туркменистана не подтверждают не только смерть людей из окружения президента страны, но даже и то, что COVID-19 в стране есть, несмотря на то, что, по данным очевидцев, каждый день только в одной больнице в Ашхабаде умирают около 50 человек. Однако на прошлой неделе Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана официально рекомендовало гражданам пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию из-за "повышенного содержания пыли и болезнетворных микробов в воздухе". Президент Бердымухамедов после этого официально появился на видео в маске, а в стране были закрыты все рынки и мечети.

Что происходит в Туркменистане и правда ли, что коронавирус добрался до ближайшего окружения Гурбангулы Бердымухамедова? Настоящее Время задало эти вопросы правозащитнику Фариду Тухбатуллину, главе Туркменской инициативы по правам человека, который живет в Австрии.

— Что говорят вам ваши источники? Действительно ли зять Бердымухамедова умер от коронавируса? Государственные СМИ Туркменистана ничего не сообщают, но если смерть действительно имеет место, когда они сообщат об этом?

— Наши источники пока об этом ничего не сообщают, хотя, естественно, этого нельзя исключать. Потому что достаточно много известных личностей уже умерли, в том числе и оперные певцы, и какие-то чиновники, именно от COVID-19. Власти всячески это скрывают, но у меня нет оснований не доверять этой информации.

Обычно, если умирает государственный чиновник, то об этом можно узнать, только если появится указ президента о назначении на его место какого-то нового чиновника. В других случаях, например, как с тем же зятем, я боюсь, что вообще никаких сообщений не будет. Но что-то понять можно будет на основании того, как будет перераспределено теневое влияние.

Естественно, все родственники президента имеют огромное влияние. Весь бизнес сосредоточен у них в руках, и туркменская "дочка" МТС, которая упоминалась, – это один из примеров. Было много примеров, когда турецкие бизнесмены теряли свои контракты, объекты или фирмы, их "отжимала" семья в прямом и переносном смысле этого слова. У нас до сих пор идут споры с Ираном и с турецкими фирмами. Естественно, пока никто ничего конкретного доказать не может, но это имеет место быть, и это достаточно распространено в Туркменистане.

— Что известно о состоянии сестры Бердымухамедова? Действительно ли она подключена к ИВЛ?

— У нас была информация, что ее сейчас лечат. Скорее всего, от коронавируса именно и лечат, потому что уже и супруг умер, это очень распространено. Более подробной информацией, к сожалению, не то что не владеем, мы не можем все говорить, потому что мы опасаемся за свои источники.

— Давайте теперь поговорим о работе миссии ВОЗ в Туркменистане. Специалисты не опровергли и не подтвердили наличие коронавируса в стране. Вы довольны инспекцией ВОЗ?

— Я надеюсь, что все-таки они опубликуют свой отчет, будучи уже на своих рабочих местах. Но то официальное заявление, которое появилось после брифинга от Кэтрин Смолвуд, главы этой миссии... она настолько витиеватый, настолько изощренный дипломатический язык [использовала], что, наверное, все-таки вирус есть. И она, собственно, и говорит, что они готовы бороться не с попаданием вируса в страну, а с его распространением. Вирус не может распространяться там, где его нет, таким образом, видимо, она дает понять, что вирус все-таки есть.

Но накануне были большие переговоры министра иностранных дел Рашида Мередова с членами этой делегации, видимо, такая договоренность была. Их можно понять, все международные структуры достаточно бюрократичные, у них много договоренностей.