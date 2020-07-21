Аккорды песни Queen превратили в изображения с помощью лазерного луча 3 21.07.2020, 10:57

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Новый метод, получивший название «Best Pixel».

Ученые из Политехнического университета Каталонии превратили в изображения аккорды песни Queen «Another One Bites the Dust» для бас-гитары, пишет журнал «Нож» со ссылкой на La Vanguardia.

Технология распознавания звука на расстоянии, которую применили физики, может пригодиться для предотвращения неполадок в промышленных двигателях. Новый метод, получивший название «Best Pixel», ученые описали в журнале Optics Express.

Уникальность эксперимента в том, что вибрации удалось превратить в изображения с помощью лазерного луча, при этом исследователи находились вдали от источника звука и не слышали мелодию.

«Мы спроецировали лазерный луч на динамик, откуда раздавались звуки бас-гитары песни Queen, в условиях, когда нам не было слышно звуков. Затем мы записали на видео возникшие вибрации и получили серию изображений — точек, которые воспроизводят звуки бас-гитары. Это как если бы могли наблюдать колебания листьев растения в комнате во время разговора двух людей», — рассказали ученые.

Метод может применяться в различных сферах — например, в создании точных детекторов шума для труднодоступных мест: насосов, систем вентиляции и охлаждения, двигателей.