Где работают белорусы, которые прозябают в нищете? 21.07.2020, 11:46

В стране есть сотни тысяч работников, которые только мечтают о зарплате в тысячу рублей.

Посмотрите, чем занимаются люди с самыми низкими доходами в Беларуси, пишет сайт banki24.by.

Дважды в год власти собирают отчеты крупных и средних предприятий о зарплатах каждого работника. Это позволяет чиновникам понять, какие зарплаты на самом деле получает большинство белорусов, сколько зарабатывают самые богатые и как живут самые бедные.

Из ежемесячной статистики о средней зарплате можно узнать только «температуру по больнице». Это происходит потому, что средняя зарплата — это результат простого деления фонда зарплаты на количество занятых.

Работники с более высокими зарплатами сильнее влияют на итог и средний уровень получается завышенным. Иначе говоря, среднюю зарплату получает абсолютное меньшинство населения.

Вот самый свежий пример: средняя зарплата в мае составила 1 228 BYN, медианная — 893,9 BYN, модальная — 634,3 BYN. Из этих данных ясно, что в мае 50% занятых имели начисленную зарплату ниже 893,9 BYN, а самая частая зарплата в стране была на уровне 634,3 BYN.

Зарплату в 1 000 BYN в мае начислили 41,5% белорусов. Частота таких работников среди минчан составила 59,3%, в Брестской области — 34,8%, Витебской — 34%, Гомельской — 36,7%, Гродненской — 34%, Минской — 43,8%, Могилевской — 33,3%.

Как видно, в большинстве регионов даже до вычета налогов зарплата в 1 000 BYN фигурирует только у трети наемных работников. Подоходный налог в Беларуси составляет 13%, взнос работника в Фонд соцзащиты — 1%, профсоюзные взносы — около 1%. Поэтому доля людей с зарплатой на руки не ниже тысячи еще меньше.

В мае 2020 года статорганы собрали информацию о зарплатах 2 482 654 человека. У 360 705 работников зарплаты до вычета налогов были ниже 500 BYN. Доля этих людей в общей выборке составила 14,5%.

В обрабатывающей промышленности количество работников с зарплатой ниже 500 BYN составило 44 523 человека, в сельском хозяйстве — 52 639, в строительстве — 11 148, в розничной торговле — 30 392, в образовании — 99 519, в здравоохранении — 32 708, среди социальных работников — 9 354.

Самая высокая концентрация работников с зарплатой менее 500 BYN наблюдалась в рыболовстве и рыбоводстве (32,3%), в легпроме (26,5%), в гостиницах и ресторанах (39,7%), в образовании (27,1%), среди соцработников (31,1%), в сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха (37,3%).

Минимальный размер зарплаты на 2020 год составляет 375 BYN до вычета налогов. В мае чиновники насчитали 153 124 работников с зарплатой ниже 400 BYN, 48 017 работников с зарплатой ниже 300 BYN и 17 195 работников с зарплатой меньше 200 BYN.

Такое количество людей с зарплатой ниже минимальной объясняется тем, что большинство из них работает не на полную ставку. Особенно часто работа на 0,25–0,75 ставки встречается у бюджетников.

Доля работников с зарплатой ниже 400 BYN составила 6,2%, с зарплатой ниже 300 BYN — 1,9%, с зарплатой ниже 200 BYN — 0,7%. Точки концентрации занятых с самыми низкими зарплатами те же, что и в категории «до 500 BYN». Это сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство, легпром, гостиницы и рестораны, образование, соцработники, а также творчество, спорт, развлечения и отдых.