Наталья Радина: Власти хотят снять Светлану Тихановскую с выборов 72 21.07.2020, 11:54

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Светлана Тихановская

Фото: Getty Images

Лукашенко хочет оставить в избирательной кампании только спойлеров.

Редакции сайта Charter97.org cтало известно, что белорусские власти планируют отстранить от участия в выборах кандидата в президенты Светлану Тихановскую, поскольку она является единственным альтернативным кандидатом и набирает популярность у белорусов.

«Мы получили информацию, что планируется оставить в качестве участников избирательной кампании только спойлеров, причем роль главного псевдодемократического кандидата будет играть известный провокатор Андрей Дмитриев, который категорически выступает против проведения акций протеста из-за фальсификаций выборов. Источнику этой информации я доверяю.

Также журналисты некоторых независимых белорусских СМИ мне рассказали, что усилилось давление на редакции медиа в Беларуси со стороны спецслужб с требованием «раскручивать Дмитриева в качестве альтернативного демократического кандидата»», - сказала главный редактор Charter97.org Наталья Радина.

Напомним, что руководитель зарегистрированного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев на этих «выборах» не собрал подписи в свою поддержку, но был зарегистрирован главой ЦИК Лидией Ермошиной в качестве кандидата. В 2015 году он был начальником штаба кандидата-спойлера Татьяны Короткевич, которая также, по утверждению представителей демократических сил, не собрала подписи за свое выдвижение, но была зарегистрирована кандидатом в президенты. А после президентских выборов 2010 года Дмитриев выступил по Белорусскому телевидению с заявлением, что милиция не виновна в избиении демонстрантов и кандидатов в президенты на акции протеста против подтасовки итогов голосования.