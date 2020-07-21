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Опрос: на выборах в украинскую Раду прошла бы новая партия

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  • 21.07.2020, 11:55
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Опрос: на выборах в украинскую Раду прошла бы новая партия

Социологи рассказали об электоральных предпочтениях украинцев.

Если бы выборы в украинскиий парламент состоялись в середине лета-2020, кресла в сессионном зале Раде поделили бы депутаты пяти партий: пятипроцентный барьер теперь преодолевает «Радикальная партия» Олега Ляшко. Такие результаты социологического исследования показала группа «Рейтинг», пишет liga.net.

Итоги опроса среди тех избирателей, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого проголосует:

27,9% - «Слуга народа»;

18,0% - «Оппозиционная платформа/За життя»;

14,7% - «Европейская солидарность»;

11,4% - «Батькивщина»;

5,2% - «Радикальная партия» Олега Ляшко;

4,3% - «Сила и честь»;

3,4% - «Партия Шария».

8% среди тех, кто собирается голосовать, еще не определились, за какую политическую силу.


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