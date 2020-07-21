Выпускник, всколыхнувший байнет: В этот раз мы Лукашенко страну не отдадим 7 21.07.2020, 12:00

11,369

Белорусы - умная нация, готовая на сильные поступки.

19 июля Владислав Римашевский подарил кандидату в президенты Светлане Тихановской 51 розу. Столько дней ее муж, блогер Сергей Тихановский, находится в СИЗО в Минске, сообщает hrodna.life.

Владислав, который прославился 10 июня на всю страну, решил не поступать в этом году в университет. Говорит, что хочется дождаться перемен и тогда учиться.

— У меня все хорошо, никакого давления. Сейчас я отдыхаю и решил, что не буду поступать в этом году, хоть и сдал централизованное тестирование. Считаю, что при этой власти нет смысла учиться, а потом работать за низкую зарплату. Что касается друзей и одноклассников, то кто-то отвернулся — выступил в поддержку учительницы, а кто-то наоборот появился. От своих слов на линейке я не отказываюсь. Считаю, что поступил правильно.

— Почему ты решил подарить цветы Светлане Тихановской?

— Чтобы хоть как-то ее поддержать. Ее муж боролся за нас, а сейчас он незаконно удерживается властью, которая не хочет понять, что белорусы — это не только трудолюбивая и памяркоўная нация, но и умная, сильная и готовая на сильные поступки. В этот раз мы ему [Александру Лукашенко — ред.] страну не отдадим. Подарил Светлане 51 одну розу — столько дней Сергей Тихановский уже в заключении. Это розы не только от меня, но и от большинства беларусов.

Кто такой Владислав Римашевский?

Владиславу 17 лет. Он из обычной белорусской семьи. Мама занимается маникюром, папа торгует автозапчастями. 10 июня в минcкой гимназии № 192 был выпускной, о котором теперь знает вся страна.

На следующий день после праздника Владислав загрузил в интернет видео со своей речью на выпускном. Ролик за считанные минуты разошелся по социальным сетям. На выпускном гимназист затронул тему предстоящих выборов и высказался про бывшего завуча — учителя белорусского языка.