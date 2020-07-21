«Тут не то, что гипертонический криз, тут инфаркт просто гарантирован» 22 21.07.2020, 12:19

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Фото: AFP

Лукашенко лучше брать пример с Ермошиной.

Житель Гомеля, в который сегодня приехал Лукашенко, рассказал Telegram-каналу «Баста!», как правитель боится собственного народа.

«Пока я не увидел маразм, который прямо сейчас творится у нас Гомеле, я не верил, что Таракан настолко нас боится, - пишет читатель. - Да его просто трясет от страха. Полгорода перекрыто, опричники копаются под каждым кустом, на Мазурова запретили жителям к окнам подходить, из домов не выпускают. Даже к массовке никого не подпускают - наверное, боятся, что этих несчастных заплюют.

Тут не то, что гипертонический криз, тут инфаркт просто гарантирован. Никакие нервы такого не выдержат.

Я бы на его месте вел себя, как Ермошина - никуда за пределы резиденции не вылазил. Ведь каждая такая поездка - это демонстрация безумного страха таракана перед народным тапком».

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