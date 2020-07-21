В украинском Луцке террорист захватил автобус с заложниками 1 21.07.2020, 12:56

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коллаж: УНИАН

О пострадавших пока не сообщается.

Во вторник, 21 июля, на Театральной площади в Луцке неизвестный захватил автобус и забаррикадировался в нем. На месте происшествия были слышны выстрелы, а площадь оцеплена спецназом. В полиции сообщили, что у мужчины, захватившего автобус, есть оружие и взрывчатка, пишет «Униан».

Преступник, захвативший заложников в Луцке, в 09:25 позвонил в полицию и представился как Максим Плохой. Подробности о происходящем и о преступнике на своей странице в Facebook рассказал заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко. По его информации в автобусе находится около 20 человек. Преступник заявил о том, что он вооружен, а автобус заминирован.

С преступником ведутся переговоры по телефону. Как установили в полиции, на своей странице в соцсетях мужчина постоянно пишет о «недовольстве системой в Украине». По словам начальника областного управления полиции Юрия Крошко, к операции привлечен антитеррористический центр Службы безопасности. Также в Луцк для координации действий срочно вылетел Министр внутренних дел Арсен Аваков.

Луцкий террорист опубликовал свои требования в Twitter под именем Максим Плохой. В частности, он "поздравил" всех с "днем антисистемы" и заявил, что "государство – это первый террорист". "Правда из уст 24-х спасет жизни сотен", - написал он. Также он заявил, что с ним в автобусе находится много людей. У него якобы есть автоматическое оружие, гранаты, две бомбы. Еще одна взрывчатка, по его же словам, спрятана в другом людном месте Луцка. Террорист утверждает, что все они взорвутся, если не будут выполнены его требования. Он требует, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они - террористы в законе.

В Нацполиции сообщили, что мужчина, захвативший автобус с заложниками в Луцке, имеет психические расстройства и недавно был на учете у психиатра.