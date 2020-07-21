Можно ли выжить на прожиточный минимум в Беларуси? 1 21.07.2020, 13:45

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Фото: bymedia

Как власти обрекают белорусов на нищету.

С 1 мая 2020 года среднедушевой бюджет прожиточного минимума (БПМ) в Беларуси составляет 246,78 руб. Для граждан трудоспособного возраста – 275,48 руб. Для пенсионеров, студентов и детей цифры ниже.

Myfin.by выяснил, можно ли прожить на прожиточный минимум, что это будет за жизнь и что удастся приобрести за эти деньги.

Как распределяется доход жителей Беларуси?

Распределение зарплаты, пенсии или стипендии по расходным статьям процесс индивидуальный. Однако на сайте Белстата есть некоторая обобщенная информация о расходах домашних хозяйств. Она выглядит так:

Будет ли структура расходов такой же у тех, кто получает прожиточный минимум?

Очевидно – нет. Можно меньше тратить на промтовары, можно меньше есть, но уменьшить жировку за коммунальные услуги практически невозможно. Экономить на лекарствах и личной гигиене без крайней нужды не хочется.

Как можно распределить прожиточный минимум?

Вначале вычтем из него траты на услуги и поддержание здоровья. Рассчитаем их по нормам из данных Белстата и проверим, реальны ли они. Пусть это будет гражданин трудоспособного возраста с БПМ 275,48 руб. И пусть это будет мужчина, не хочется мучить женщин бедностью даже для эксперимента.

Результат выходит таким:

Возможно ли это? Разберемся по категориям.

Услуги

В суммах трат на ЖКХ и бытовые услуги ничего фантастического нет. Если объект исследования живет не один и другие члены семьи получают зарплату или пенсию.

25 руб. на бытовые услуги, связь и транспорт это явно мало. На них можно недорого подстричься раз в 1-2 месяца, заплатить за мобильный телефон и какой-то недорого тариф для интернета. Жить на БПМ и ездить на личном автомобиле вряд ли удастся. Проездной на все виды транспорта в Минске стоит 53,66 руб., проездной на автобус в других городах можно купить за 21-27 руб. Вывод – на работу придется ходить пешком и тратиться на талончики только в плохую погоду. Или меньше есть, но об это дальше.

Непродовольственные товары

Каждый тратит по-своему, но воспользуемся нормами Потребительской корзины, утвержденной Постановлением №146 Министерства труда и соцзащиты. Состав корзины остается почти неизменным уже 12 лет.

Согласно Постановлению, мужскую зимнюю куртку и пальто положено носить 4 года, холодильник, телевизор, стиральную машину и утюг покупать раз в 10 лет, шкаф – раз в 20 лет и т.д. Исключение – трусы, носки и сорочки, их следует покупать каждый год по несколько штук.

Средняя зарплата в Беларуси, по официальным данным за апрель 2020 года составила 1 193,80 руб. За вычетом подоходного налога и отчисления 1% в ФСЗН, выходит 1 026,67 руб. Это в 3,73 раза больше величины бюджета прожиточного минимума.

Выходит, получателям БПМ придется пользоваться мебелью, техникой и одеждой в 3,7 раза дольше. Зимнюю куртку и пальто придется носить 15 лет и сидеть за одним столом 53 года.

Хуже всего получается с техникой – срок службы холодильника, телевизора, пылесоса и утюга вырастает до 37 лет. Порадуемся, что в потребительской корзине нет компьютеров.

Единственный выход – отказаться от самых дорогих товаров в пользу одежды и обуви.

Рассчитаем другой вариант. Возьмем из данных Белстата средние цены на промышленные товары, а из Потребительской корзины срок их службы. Посчитаем сколько нужно откладывать каждый месяц на приобретение каждой конкретной вещи. Если на одежду, обувь, мебель и технику среднестатистические граждане тратят 28,1% дохода, то для получателей БПМ это будет 77,41 руб.

Вот что можно купить при такой норме:

Получается условный гражданин трудоспособного возраста, без смартфона и компьютера, но с холодильником, телевизором, кроватью и минимумом одежды. Кухонной мебели и посуды у него тоже нет. Но он ведь мужчина, как-нибудь приспособится.

Питание

Мы в разы снизили нашему «подопытному» расходы на промтовары, посмотрим, хватит ли денег на еду. На нее останется 133,61 руб. или среднестатистические 48,5% от дохода.

Что можно съесть за эти деньги?

Опять воспользуемся данными Белстата и нормами Потребительского бюджета. Сразу откажемся от спиртного, сладкого и деликатесов. Прочие продукты пересчитаем из годового потребления в килограммах, на среднедневной в граммах.

Весь этот набор обойдется в 131,44 руб. в месяц. И чуть больше 2 руб. останется на какие-нибудь изыски. Всего в потребительской корзине 43 наименования продуктов, у нас – 27.

Можно ли так питаться и не потерять здоровье? На первый взгляд – да.

200 гр. черного хлеба в день, 53 гр. круп, макарон и гороха на гарнир и столько же сливочного и растительного масла.

159 гр. мяса и рыбы, почти по стакану молока и кефира, почти 20 гр. творога.

калорий в ежедневный рацион добавят 355 гр. картошки, витаминами обеспечат 324 гр. овощей и фруктов.

Для поддержания работоспособного состояния должно хватить.

Что в итоге?

Выходит, что получатель прожиточного минимума голодать не должен. Одеваться он будет весьма скромно, а домашняя обстановка окажется совершенно спартанской. Наверняка придется собирать что-то из прошлой жизни, от родителей и т.д.

Культурные потребности удовлетворит телевизор, можно поднакопить и раз в несколько месяцев купить билет в кино. Для занятий физкультурой лучше всего подойдет йога, потому что не требуется одежда и дополнительное питание. Можно заниматься во дворе на турниках и брусьях. Можно бегать, но не в чем, кроссовки обходились дороже туфель, и мы их убрали из списка.

Передвигаться по городу придется большей частью пешком. Несколько лет экономии позволят купить сотовый телефон (не смартфон) и подключиться на тариф без абонентской платы (в основном для входящих звонков).

Но лучше всего ситуацию определят не возможности, а ограничения.

Получателям прожиточного минимума рекомендуется забыть следующие понятия:

Собственное жилье.

Семья.

Автомобиль.

Спиртное и сигареты.

Отдых и поездки.

Ни на аренду, ни на самый льготный кредит, ни даже на ремонт денег не хватит. Единственный выход – быть «приживалкой» у родственников. Ни одеть, ни прокормить детей на эти деньги невозможно.

БПМ не хватит на топливо и ремонт, более того – не будет денег на дорожный налог, т.е. автомобиль может только тихо гнить где-то на бесплатной стоянке.

Когда нет денег на проезд по городу, вопрос о поездке на курорт в принципе не возникает.

Однако закрыть тему на этой ноте все-таки не получится. Дело в том, что масса граждан Беларуси, особенно за Минской кольцевой, выживает на суммы меньше прожиточного минимума.

По данным Белстата около 6,1% работников имели начисленную зарплату в мае 2020 до 400 рублей. С учетом налоговых выплат – это меньше минимально разрешенного заработка в 375 руб. Если учесть, что у них есть дети и жилье, то на личное потребление останется гораздо меньше прожиточного минимума.