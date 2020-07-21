«Дегтярева — домой!»: Хабаровск поднялся на очередную акцию протеста 3 21.07.2020, 13:59

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Кадровое решение Кремля только усилило негодование.

В Хабаровске местные жители вышли на очередную акцию протеста возле здания правительства региона после назначения нового врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева. Об этом пишет DVhab.ru.

Протестующие скандируют «Дегтярева — домой!», «Фургал — наш выбор» и «ЛДПР — предатели», пишет штаб Навального в Хабаровске.

Накануне Владимир Путин назначил Дегтярева врио главы Хабаровского края. «Это, безусловно потребует от вас полной отдачи, сил, демонстрации всех ваших навыков, способностей и талантов», — заявил Путин, отметив хорошую подготовку Дегтярева, его образование и опыт политической работы.

Дегтярев ответил на предложение согласием, заявив, что готов немедленно вылететь в Хабаровский край.

Сергея Фургала задержали утром 9 июля. В отношении него возбуждено уголовное дело, губернатора подозревают в организации убийств ряда предпринимателей. Фургалу вменяют как минимум два эпизода убийства и одно покушение на убийство, несколько человек уже дали против него показания. Речь идет об убийствах предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского.

С 11 июля в Хабаровском крае ежедневно проходят митинги в поддержку Фургала, протестующие требуют его освободить.