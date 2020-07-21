Ученые переформулировали главный принцип теории эволюции 4 21.07.2020, 14:17

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Кто же имеет главное приемущество?

Чарльз Дарвин был прав, что выживает наиболее приспособленный. Однако новые исследования говорят, что возможно мы неверно поняли эту формулировку, пишет «Популярная механика».

Большинство людей полагают, что Дарвин говорил о физической силе, имея в виду, что более сильные, устойчивые и выносливые виды всегда будут побеждать своих более слабых собратьев. Ученые из Центра когнитивной нейробиологии Университета Дьюка считают, что у тех видов, которые процветали на протяжении всей истории, было что-то еще, что не имеет никакого отношения к физической победе над конкурентами.

Ученые утверждают, что дружественные партнерские отношения между видами обеспечивают успешную эволюцию. Виды выживают, основываясь на партнерстве и общении.

В качестве наглядного примера ученые приводят собак. «Это чрезвычайно дружелюбные потомки волков. Они стали добры с людьми, а также изменили свое поведение, внешний вид и структуру развития. К сожалению, их родственник волк находится под угрозой исчезновения, в то время как сотни миллионов собак процветают. Собаки были популяцией волков, которые решили полагаться на людей, а не на охоту, и так они одержали большую победу».

Также здесь можно упомянуть цветущие растения, которые специально привлекают животных, чтобы распространять свою пыльцу, формируя партнерство, которое приносит пользу обоим. «Растения обеспечивают пищу и энергию, в то время как животные обеспечивают транспортировку пыльцы», — комментирует один из авторов исследования.

В своем исследовании ученые были сосредоточены на изучении не только собак, но и обезьян бонобо, которых часто путают с шимпанзе.

Шимпанзе могут быть довольно жестокими и иногда даже готовы убивать друг друга. Бонобо же имеют другую иерархию в своем обществе, они управляются самками и стараются поддерживать мирный режим сосуществования. Им нравится делиться пищей с другими бонобо, и они никогда не становятся более агрессивными с возрастом в отличие от шимпанзе.

«Самый дружелюбный самец бонобо более успешен, чем самый недружелюбный шимпанзе. Самцы бонобо имеют больше потомства, чем самые успешные альфа среди шимпанзе», — говорят исследователи.

Эта работа привела ученых к мысли, что для успешного процветания человечества людям стоит быть общительней и терпимей. «Дружелюбие — это выигрышная стратегия. Секрет успеха нашего вида тот же, что и у собак и бонобо. Мы — самый дружелюбный человеческий вид, который когда-либо эволюционировал, что позволило нам превзойти другие виды. Когда этот механизм выключен, мы можем стать невероятно жестокими. Когда он включен — он позволяет нам побеждать. Мы выигрываем благодаря сотрудничеству и командной работе. Наши уникальные человеческие навыки кооперативного общения могут быть использованы для решения самых сложных социальных проблем».