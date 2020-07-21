Рабочие бобруйской фабрики довели тараканьего агитатора до истерики 8 21.07.2020, 15:19

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иллюстрационное фото

Хватило одного вопроса.

Работники бобруйской фабрики довели тараканьего агитатора до истерики всего одним вопросом, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Сегодня к нам на фабрику фирмы бренда "Твое" (бывшая трикотажная) в Бобруйске приезжало доверенное лицо таракана - директор ОАО "Бобруйскагромаш" Лазаревич Надежда Анатольевна, - пишет читатель. - Выступала и рассказывала как у нас в стране все хорошо.

Самое интересное началось, когда ей задали вопрос об альтернативных кандидатах. Другие вопросы собравшихся не интересовали. Агитатор сразу с обычной речи перешла на крик и истерику. Это был даже не повышенный тон - это были крики и вопли.

Что это было? Я так понимаю, что такое поведение - копия поведения самого таракана, которого народ тоже довел до истерики".

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