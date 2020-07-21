Путин отказался от цели вывести Россию в топ-5 экономик мира 3 21.07.2020, 14:21

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Не по силам?

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ «О национальных целях развития» страны на ближайшие 10 лет. Документ, опубликованный на сайте Кремля, откладывает на 2030 год достижение ключевых показателей национальных проектов, в рамках которых на деньги от пенсионной реформы и повышения НДС власти обещали «прорыв» к мировым темпам роста и победу над бедностью, сообщает finanz.ru.

При этом одна из главных целей, которую Путин провозгласил в 2018 году, исчезла из плана полностью: если в указе 3-летней давности требовалось к 2024 году войти в топ-5 экономик мира, обогнав Германию по размеру ВВП (с учетом паритета покупательной способности), то в документе 2020 об этом нет ни слова. Говорится лишь о необходимости «обеспечить темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности».

Цель вдвое снизить уровень бедности, которую изначально ставили на 2024 год, откладывается на 6 лет.

Одновременно на 2030 год сдвигаются сроки планов по увеличению средней продолжительности жизни до 78 лет, по вхождению в топ-10 стран по качеству общего образования и объему научных исследований и разработок, по увеличению численности занятых в малом и среднем бизнесе до 25 млн человек.

Также на 2030 год переносятся сроки жилищного нацпроекта, который требует строить по 120 млн кв м в год и улучшать жилищные условия для 5 млн семей ежегодно.

10 лет вместо четырех, согласно указу, дается на то, чтобы слезть с углеводородной иглы и увеличить на 70% экспорт несырьевых неэнергетических товаров. При этом из указа исчезли конкретные суммы и отрасли, которые Путин четко прописал три года назад: в частности, требовалось экспортировать продукцию машинострония в объеме не менее 50 млрд долларов в год, сельхозпродукцию на 45 млрд долларов, а также увеличить экспорт услуг до 100 млрд долларов ежегодно.

Также из национальных целей изъято требование развивать обрабатывающую промышленность, чтобы ее продукция была конкурентоспособна и востребована на мировом рынке, а объемы экспорта достигали бы не менее 20% ВВП.

Взамен исключенным целям появились новые. В частности, Путин требует, чтобы к 2030 году 70% населения РФ «систематически занимались физической культурой и спортом», 15% - волонтерской деятельностью, чтобы в три раза выросла посещаемость культурных меропрятий (без уточнения, каких именно).

Кроме того, согласно указу к 2030 году у 97% населения должен быть доступ в интернет, 95% социально значимых услуг должны предоставляться в электронном виде. При этом вложения в IT должны взлететь в четверо относительно уровней 2019-го.

Изъятие цели по вхождению в топ-5 экономик мира из целей Путина связано с неблагоприятной конъюнктурой, которая потребовала корректировки нацпроектов, пояснил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Измененные национальные проекты как главный инструмент достижения национальных целей, будут представлены для рассмотрения на президентском совете этой осенью. После утверждения, контроль со стороны президента за исполнением, за достижением целевых показателей, будет максимальным», - пояснил помощник президента, экс-глава МЭР Максим Орешкин.

«По сути, это те направления, которые определят, как наша страна будет развиваться в предстоящие десятилетия», - добавил он.