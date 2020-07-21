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Протестантские церкви Беларуси начали молиться за честные выборы

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  • 21.07.2020, 14:30
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Протестантские церкви Беларуси начали молиться за честные выборы

Верующих призвали молиться за избрание наиболее достойного кандидата.

Руководство трех основных евангельских деноминаций Беларуси призвали верующих к совместному посту и молитве за Беларусь. В частности, христиане веры евангельской и евангельские христиане баптисты назначили дни поста и молитвы на 2 августа и 26 июля, пишет сайт krynica.info.

Совет Епископов Объединенной Церкви ХВЕ провозгласил общий пост и молитву за наступающие выборы президента 9 августа.

«Как христиане и как граждане Беларуси объединимся в посте и молитве 2 августа 2020 года о том, чтобы было честное и справедливое проведение выборов, чтобы был выбран наиболее достойный кандидат на должность Президента Беларуси, который будет мудро и справедливо управлять нашей страной. Будем молиться о мире и достатке для нашего народа не только в оглашенный день поста, но и в течение всего времени, что осталось до выборов», – обращается Совет епископов к верующим. 

«Давайте поступим так, как Бог сказал через пророка Осию: «Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу; говорите Ему: «отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших» (Ос. 14:3).

Союз ЕХБ назначил совместный пост и молитву в связи с президентскими выборами  на 26 июля. «Дорогие братья и сестры! Просим вас в связи с выборами объединиться в молитве за нашу страну, за избавление людей, как советует апостол Павел в 1-м послании к Тимофею 2:1-4. «Молитесь за белорусский народ, за мир и благосостояние на нашей земле, за победу справедливости и милосердия»,  – сказанно в обращении Союза ЕХБ.


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