Восемь фотографий, которые никогда не публиковали в СССР 21 21.07.2020, 14:40

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А ведь это всего лишь снимки реальной жизни советских граждан.

О жизни в СССР до сих пор постоянно спорят, одни говорят, что это был сущий ад, другие утверждают, что никогда не жили лучше, чем в те времена. Но факты остаются фактами - все было не слишком гладко. Например, Советский Союз постоянно страдал от дефицита элементарных вещей. Именно поэтому некоторые снимки настоящей советской жизни так и не были нигде опубликованы, пишет «Апостроф».

Властям СССР было невыгодно, чтобы люди заграницей знали о реальном положении вещей. Также такие фотографии могли подорвать авторитет правительства в глазах граждан. Поэтому тогда ни в коем случае нельзя было публиковать что-то подобное.

Фото: livejournal.com

К сожалению, сейчас практически невозможно установить авторов фото. Но специалисты утверждают, что фотографировали как советские граждане на любительские "мыльницы", так и иностранцы, которых потрясло увиденное. За некоторыми продуктами нужно было выстоять огромную очередь. Например, на этом фото люди пытаются попасть в мясной магазин. Завоз был только в определенные дни, поэтому нужно было заранее выкроить время, занять место и терпеливо ждать.

Полки в магазинах не были прям уж совсем пустыми, а в некоторых продуктовых они даже выглядели со стороны весьма прилично. Но был один нюанс - консервов было всего несколько видов, подсолнечного масла, хлеба и других продуктов - тоже. Выбрать было не из чего, приходилось брать то, что есть. Ну а большое количество одинакового товара выставлялось специально, чтобы создать видимость изобилия.

Фото: livejournal.com

Вот на этом фото, например, ассортимент отдела, торгующего колбасой и сосисками. Причем в наличии, как видно на снимке, был только один сорт и того, и другого. И нужно было успеть купить хоть что-то, пока все не разобрали.

Фото: livejournal.com

На этой фотографии продавец старается разложить банки так, чтобы создавалась хотя бы видимость заполненного прилавка. Хотя на самом деле там лежат только два вида консерв.

Фото: livejournal.com

Очереди выстаивали не только в продуктовые магазины. У различных наливаек всегда было полным полно народу, причем многие из них не были алкоголиками. Многим людям просто было больше нечем заняться и некуда пойти, чтобы расслабиться после рабочего дня.

Фото: livejournal.com

В обувных и одежных магазинах картина тоже была безрадостной. Вы никогда не задумывались, почему на всех советских фото люди практически одинаково одеты? А вот и ответ на фото ниже. Ассортимента не было, выбрать было не из чего. Есть твой размер? Радуйся и бери. Выделиться из толпы могли только те, кому каким-либо образом доставалось что-то импортное, или те, кто мог сам что-то сшить. Кстати, выбор тканей тоже был очень небольшим.

Фото: livejournal.com

Некоторые продукты можно было приобрести, только показав рабочий пропуск, так как их давали исключительно работникам конкретных предприятий. На фото ниже мужчина держит два документа, вероятно, свой и супруги. С одним пропуском можно было получить только одну единицу товара. Поэтому люди старались взять что-то сразу и за себя, и за близких, если была такая возможность.

Фото: livejournal.com

А на этом фото хорошо видно, что привычка толкаться и не соблюдать хотя бы минимальную дистанцию осталась у многих людей еще со времен СССР. Причем, судя по нашему времени, это каким-то образом передается по наследству, ведь нередко и сейчас в магазинах, транспорте и других общественных местах можно наблюдать точно такую же картину.