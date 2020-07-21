Восемь фотографий, которые никогда не публиковали в СССР

Восемь фотографий, которые никогда не публиковали в СССР21
- 21.07.2020, 14:40
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А ведь это всего лишь снимки реальной жизни советских граждан.
О жизни в СССР до сих пор постоянно спорят, одни говорят, что это был сущий ад, другие утверждают, что никогда не жили лучше, чем в те времена. Но факты остаются фактами - все было не слишком гладко. Например, Советский Союз постоянно страдал от дефицита элементарных вещей. Именно поэтому некоторые снимки настоящей советской жизни так и не были нигде опубликованы, пишет «Апостроф».
Властям СССР было невыгодно, чтобы люди заграницей знали о реальном положении вещей. Также такие фотографии могли подорвать авторитет правительства в глазах граждан. Поэтому тогда ни в коем случае нельзя было публиковать что-то подобное.
К сожалению, сейчас практически невозможно установить авторов фото. Но специалисты утверждают, что фотографировали как советские граждане на любительские "мыльницы", так и иностранцы, которых потрясло увиденное. За некоторыми продуктами нужно было выстоять огромную очередь. Например, на этом фото люди пытаются попасть в мясной магазин. Завоз был только в определенные дни, поэтому нужно было заранее выкроить время, занять место и терпеливо ждать.
Полки в магазинах не были прям уж совсем пустыми, а в некоторых продуктовых они даже выглядели со стороны весьма прилично. Но был один нюанс - консервов было всего несколько видов, подсолнечного масла, хлеба и других продуктов - тоже. Выбрать было не из чего, приходилось брать то, что есть. Ну а большое количество одинакового товара выставлялось специально, чтобы создать видимость изобилия.
Вот на этом фото, например, ассортимент отдела, торгующего колбасой и сосисками. Причем в наличии, как видно на снимке, был только один сорт и того, и другого. И нужно было успеть купить хоть что-то, пока все не разобрали.
На этой фотографии продавец старается разложить банки так, чтобы создавалась хотя бы видимость заполненного прилавка. Хотя на самом деле там лежат только два вида консерв.
Очереди выстаивали не только в продуктовые магазины. У различных наливаек всегда было полным полно народу, причем многие из них не были алкоголиками. Многим людям просто было больше нечем заняться и некуда пойти, чтобы расслабиться после рабочего дня.
В обувных и одежных магазинах картина тоже была безрадостной. Вы никогда не задумывались, почему на всех советских фото люди практически одинаково одеты? А вот и ответ на фото ниже. Ассортимента не было, выбрать было не из чего. Есть твой размер? Радуйся и бери. Выделиться из толпы могли только те, кому каким-либо образом доставалось что-то импортное, или те, кто мог сам что-то сшить. Кстати, выбор тканей тоже был очень небольшим.
Некоторые продукты можно было приобрести, только показав рабочий пропуск, так как их давали исключительно работникам конкретных предприятий. На фото ниже мужчина держит два документа, вероятно, свой и супруги. С одним пропуском можно было получить только одну единицу товара. Поэтому люди старались взять что-то сразу и за себя, и за близких, если была такая возможность.
А на этом фото хорошо видно, что привычка толкаться и не соблюдать хотя бы минимальную дистанцию осталась у многих людей еще со времен СССР. Причем, судя по нашему времени, это каким-то образом передается по наследству, ведь нередко и сейчас в магазинах, транспорте и других общественных местах можно наблюдать точно такую же картину.