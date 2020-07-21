В Луцке стреляли в помещение, в котором Аваков ведет переговоры с террористом 21.07.2020, 15:34

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Фото: volyn.com.ua

В Волынской области Украины введены оперативные планы «Заложник» и «Бумеранг».

В Луцке стреляли в помещение полиции, где министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ведет переговоры с террористом, захватившим автобус с заложниками.

Об этом в комментарии volyn.com.ua заявила начальник сектора коммуникации ведомства Ольга Бузулук.

Помещение полиции находится неподалеку Театральной площади, где припаркован захваченный террористом автобус.

Судя по фото, в офис полиции стреляли: на втором этаже пробито окно.

21 июля в центре Луцка мужчина захватил пассажирский автобус и забаррикадировался в нем. На месте происшествия были слышны выстрелы, а на окнах автобуса остались следы от пуль.

По данным полиции, в захваченном автобусе находятся 20 заложников. У преступника при себе есть взрывчатка и оружие.

В МВД сообщили, что мужчина сам позвонил в полицию и представился как «Максим Плохой».

Четких требований у нападавшего нет. В области введены оперативные планы «Заложник» и «Бумеранг».