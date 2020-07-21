79-летняя гомельчанка: Сделаю все, чтобы победили мы, а не он! 4 21.07.2020, 15:44

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Яркое обращение к Светлане Тихановской.

79-летняя гомельчанка эмоционально обратилась к Светлане Тихановской, пишет Telegram-канал «Баста!».

«Я должна защитить своих внуков, своих детей. У меня дочка в России, внук тоже. За что? Сделаю все, чтобы победили мы, а не он!»

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