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79-летняя гомельчанка: Сделаю все, чтобы победили мы, а не он!

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  • 21.07.2020, 15:44
  • 2,577
79-летняя гомельчанка: Сделаю все, чтобы победили мы, а не он!

Яркое обращение к Светлане Тихановской.

79-летняя гомельчанка эмоционально обратилась к Светлане Тихановской, пишет Telegram-канал «Баста!».

«Я должна защитить своих внуков, своих детей. У меня дочка в России, внук тоже. За что? Сделаю все, чтобы победили мы, а не он!»

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