79-летняя гомельчанка: Сделаю все, чтобы победили мы, а не он!4
- 21.07.2020, 15:44
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Яркое обращение к Светлане Тихановской.
79-летняя гомельчанка эмоционально обратилась к Светлане Тихановской, пишет Telegram-канал «Баста!».
«Я должна защитить своих внуков, своих детей. У меня дочка в России, внук тоже. За что? Сделаю все, чтобы победили мы, а не он!»
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