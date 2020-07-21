Как Китай роет себе яму 1 21.07.2020, 16:05

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Китайским лидерам некого винить, кроме самих себя.

Решение Великобритании о запрете оборудования Huawei в своих сетях 5G нанесло болезненный удар по Китаю. До недавнего времени Китай все еще рассчитывал на то, что Великобритания будет придерживаться своего предыдущего решения разрешить китайскому телекоммуникационному гиганту поставлять непрофильное оборудование для 5G-сетей страны, пишет Миньсинь Пэй для Project Syndicate.

Но два недавних события сделали такое решение невозможным. Первым была эскалация войны США с Huawei. В мае США ввели новую санкцию, запрещающую поставщикам, использующим американские технологии, поставлять Huawei полупроводники. Поскольку американские технологии применяются в производстве современных полупроводников, которые необходимы для продукции Huawei, в том числе и для базовых станций 5G, материалы компании поставляться не будут, что сделает для не е производство оборудования 5G в будущем практически невозможным.

Перспектива того, что ключевой поставщик британских сетей 5G не сможет строить и поддерживать в рабочем состоянии свою систему, гораздо более серьезная угроза, чем потенциальная возможность слежки со стороны Китая. Ни одно ответственное правительство не может позволить себе пойти на такой риск. Дни Huawei были сочтены, как только правительство США нажало на спусковой крючок в мае. Оставалось лишь дождаться момента, когда премьер-министр Борис Джонсон сообщит председателю Си Цзиньпину плохие новости.

Второе событие, которое с политической точки зрения облегчило Джонсону запрет использования продукции Huawei, это введение Китаем нового закона о национальной безопасности в Гонконге. Драконовское законодательство, предложенное в конце мая и одобренное номинальным парламентом Китая 30 июня, фактически покончило с автономным статусом бывшей британской колонии. С точки зрения Великобритании, действия Китая являются вопиющим нарушением китайско-британской совместной декларации 1984 года по Гонконгу, которая включает в себя обязательство Китая уважать и защищать правовую систему и гражданские свободы этого города в течение 50 лет после его возвращения под юрисдикцию Китая в 1997 году.

Китайские лидеры, возможно, думали, что Великобритания слишком слаба, чтобы сопротивляться. Они явно ошиблись. Великобритания решила проявить принципиальность в отношении Гонконга, и Huawei в этом смысле – легкая и очевидная мишень.

У Китая может возникнуть соблазн нанести ответный удар, и кажется, что у него есть множество рычагов воздействия. Он может прижать британские фирмы, ведущие бизнес в Китае. Например, британский банковский гигант HSBC особенно уязвим для запугивания, потому что его операции в Гонконге приносят более половины его прибыли и треть его дохода. Китай также может сократить финансовые операции, которые проводит через Лондон, и уменьшить количество своих студентов, отправляемых в британские колледжи и университеты.

Но такие ответные меры, какими бы заманчивыми они ни казались, в конечном итоге вернутся бумерангом. Изгнание HSBC из Гонконга, несомненно, уничтожит этот город как мировой финансовый центр, потому что Китай не сможет найти другого глобального банка, который бы взял на себя эту жизненно важную роль. Учитывая растущую напряженность между США и Поднебесной, трудно представить, что Китай предпочтет Citi или JPMorgan Chase в качестве преемника HSBC.

Аналогично, и ограничения на образование в Великобритании, где в настоящее время учатся около 120 000 китайцев, больше навредят самому Китаю. Дело в том, что хороших альтернатив для отправки студентов не так уж много. США рассматривают возможность ограничения количества китайских студентов из соображений национальной безопасности. Китай уже угрожал Австралии, что уменьшит количество своих туристов и студентов в этой стране. Возможности канадских университетов, в которых сейчас обучаются около 140 000 граждан Поднебесной, не безграничны. Поскольку Китай и Канада вовлечены в дипломатическое противостояние по поводу экстрадиции в США главного финансового директора Huawei Мэна Ваньчжоу, маловероятно, что Китай увеличит число отправляемой туда на обучение молод ежи.

Это просто иллюстрация пугающей реальности, с которой сейчас сталкивается Си Цзиньпин: Китай быстро теряет друзей именно тогда, когда больше всего в них нуждается. Только за последние несколько месяцев его отношениям с Индией был нанес ен сокрушительный удар после кровавого столкновения на границе, когда погибли по меньшей мере 20 индийских солдат (и неустановленное число китайских). Чтобы наказать Австралию за то, что она осмелилась требовать международного расследования происхождения коронавируса COVID-19, Китай ввел пошлины на австралийский ячмень и пригрозил другими карательными мерами. 14 июля министерство иностранных дел Китая в крайне резких выражениях осудило недавно вышедшую «Белую книгу» министерства обороны Японии, что ставит под сомнение возможность сближения с премьер-министром этой страны Синдзо Абэ, на которое рассчитывает Си Цзиньпин.

Китайским лидерам некого винить, кроме самих себя, за усиление международной изоляции. Из-за преувеличенного ощущения собственного могущества они слишком часто заходили с плохих карт, отправив тем самым дружественные или нейтральные страны, такие как Великобритания, Канада, Индия и Австралия, прямиком в объятия США, являющихся теперь главным геополитическим противником Китая.

Поэтому китайским лидерам, размышляющим над тем, как отреагировать на запрет Huawei Великобританией, не мешало бы учесть «первое правило ямы»: если вы оказались в яме, перестаньте копать.