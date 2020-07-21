Белорусские актеры, музыканты и блогеры напомнили об уголовной отвественности за фальсификацию выборов 2 21.07.2020, 16:19

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Источником власти в Беларуси является народ.

Инициатива «Буквы закона» подготовила видеообращение, где известные белорусы напомнили, какие статьи Конституции нельзя нарушать на выборах, сообщает «Радыё Свабода».

Музыканты, актеры, блогеры и бывшие силовики рассказали, какие пункты Конституции нельзя нарушать, в специальном видеообращении. Они напомнили, что за неправильный подсчет голосов на выборах грозит до 5 лет заключения, а источником власти в Беларуси является народ.

Статьи Конституции в видеообращении озвучили предприниматель Андрей Воронин, журналистка Екатерина Синюк, художник Михаил Гулин, блогер Андрей Ткачев, полковник милиции запаса Андрей Солодовников и другие.

Также инициатива «Буквы закона» подготовила плакаты со статьями из Конституции, которые можно увидеть на сайте инициативы.