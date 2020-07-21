Ищите знаки 2 21.07.2020, 16:26

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Вспомнилось, как на Януковича в Украине венок падал.

Гомельчанин отреагировал на падение цветочной конструкции на пути кортежа Лукашенко в Гомеле. Telegram-канал «Баста!» публикует его мнение.

«Сегодня весь путь Саши 3% в Гомеле сопровождался повальным падением цветов, - пишет житель Гомеля. - Вроде и ветра сильного не было - прямо мистика какая-то. И по пути кортежа, и возле злополучной поликлиники, ради которой он приехал.

Вспомнилось, как на Януковича в Украине венок падал. Тогда еще говорили все - плохой знак для него. так и случилось. Не добыл на посту, сбежал от восставшего народа.

Ищите знаки, - говорят в таких случаях. Я бы на месте Саши задумался».

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