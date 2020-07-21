Ученые изобрели материал, который невозможно разрезать 3 21.07.2020, 16:31

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Он затупляет лезвия пил и ножей.

Команда исследователей из британского университета Дарема и немецкого института Фраунгофера разработала первый в мире искусственный материал, который нельзя разрезать. Называется материал «Протей» (в честь сына Посейдона), при попытке распиливания он создает вибрацию, волны которой затупляют сверла, ножи, шлифовальные диски и другие инструменты для работы по металлу. По словам ученых, с применением «Протея» можно будет делать сейфы, замки и легкую броню, пишет журнал «Нож».

Как сообщает New Scientist, особенности материала можно объяснить его внутренней структурой: «Протей» состоит из алюминиевых сот, внутри которых находятся керамические сферы. Так, режущий инструмент может вскрыть внешний слой материала, но когда достигнет металлических сфер — начнет разрушаться: керамические элементы от воздействия разбиваются на мелкие фрагменты, становятся еще жестче и работают как очень прочная наждачная бумага — так «Протея» вообще не разрезать.

По словам создателей, на изобретение их вдохновили грейпфрут и раковины моллюсков — у них похожая структура. Отмечается, что материал противостоит и водяным резакам.

Ученые уже подали заявку на патент и ищут партнеров, которые профинансируют производство.