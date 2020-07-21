Габриэлюс Ландсбергис: Нарушителей прав человека в Литве не ждут 21.07.2020, 16:39

Габриэлюс Ландсбергис

Литовские политики просят начать процедуру выявления лиц, ответственных за нарушения прав человека в Беларуси.

Председатель парламентской фракции «Союза отечества — Христианских демократов Литвы» Габриэлюс Ландсбергис и председатель комитета Сейма по европейским делам Гедиминас Киркилас обратились к главам МИД и МВД Литвы с просьбой начать процедуры по выявлению лиц, ответственных за нарушения прав человека в Беларуси во время президентской кампании 2020, сообщает корреспондент Charter97.org из Вильнюса.

Политики заявили, что покажут ясную позицию народу Беларуси и международному сообществу при помощи конкретных действий. «Растет число задержаний, уголовных и административных преследований, запугивания, ограничения свободы собраний и выражения мнений, а также доступа белорусского народа к объективной и независимой информации. Мы должны четко и недвусмысленно показать: нарушителей прав человека в Литве не ждут», — заявил Габриэлюс Ландсбергис.

В ноябре 2017 года литовский парламент принял закон Магнитского, расширивший основания для запрета въезда иностранцев в страну. По закону, въезд лиц, которые ответственны за серьезные нарушения прав человека, может быть ограничен.