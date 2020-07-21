Foreign Policy: «Северный поток — 2» — это неудачный ход Путина 3 21.07.2020, 16:46

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ФОТО: NORD STREAM 2/AXEL SCHMIDT

Проект вряд ли можно назвать мастерским ходом.

«Выходите из него прямо сейчас, или вы столкнетесь с серьезными последствиями», — объявил на прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео тем компаниям, которые помогают строить газопровод «Северный поток — 2», пишет издание Foreign Policy (перевод — inosmi.ru).

Проект прокладки второго трубопровода по дну Балтийского моря из России напрямую в Германию был приостановлен из-за американских санкций, но его строительство может быть завершено в ближайшие месяцы. Сейчас Соединенные Штаты грозят новыми санкциями, отчаянно пытаясь в последний момент помешать прокладке трубопровода. «Отношение к компаниям, помогающим и побуждающим Россию к реализации проектов пагубного влияния, будет нетерпимым», — заявил Помпео.

По мере того как Соединенные Штаты активизируют кампанию давления, направленную против «Северного потока — 2», трения с Германией, которая станет получать львиную долю газа из трубопровода, будут усиливаться. Конечно, Вашингтон отнюдь не одинок в своей критике «Северного потока — 2». Многие страны Центральной и Восточной Европы видят в этом трубопроводе наглядный пример немецкого лицемерия, так как Берлин читает им нотации об углеродной нейтральности и правах человека, а сам в огромных количествах потребляет органическое топливо, поставляемое одной из самых авторитарных стран на континенте. Однако канцлер Германии Ангела Меркель твердо намерена довести до конца строительство газопровода, чтобы умиротворить влиятельное корпоративное лобби своей страны. Германия призывает Евросоюз объявить американские санкции против «Северного потока — 2» «недопустимыми» и «противоречащими нормам международного права». В свою очередь, обещание Помпео ужесточить санкции еще больше ухудшит и без того напряженные отношения Вашингтона с ведущим членом ЕС.

В связи с этим стоит задать один вопрос. Правы ли те члены администрации Трампа и сторонники санкций против «Северного потока — 2», которые заявляют, что этот проект существенно усилит российское влияние в Европе? Американский сенатор Тед Круз безусловно прав, называя данный проект «путинским трубопроводом». Хотя некоторые сторонники его строительства продолжают настаивать, что это чисто коммерческий проект, даже Меркель признала, что за ним скрываются «политические соображения».

Среди «политических соображений», которые необходимо учитывать при оценке трубопровода, коррупция в рядах политической элиты Германии. Предшественник Меркель на посту канцлера Герхард Шредер председательствует в совете директоров компании Nord Stream AG, 51% которой принадлежит российской государственной корпорации «Газпром». Это свидетельствует о том, что что-то прогнило в политической системе Германии, горделиво называющей себя совестью Европы и всего мира. (Вы только представьте себе, что бывший президент США Барак Обама председательствует в совете директоров иранской трубопроводной компании!) Шредер послушно повторяет кремлевские тезисы, называя Россию жертвой «окружения» и заявляя, что поскольку российский президент Владимир Путин шпионил в Германии, будучи агентом КГБ, «работать с ним гораздо легче».

Но хотя вокруг огромное количество грязных денег, сейчас у России друзей в Германии гораздо меньше, чем раньше. Всего десять лет назад Германия вела разговоры о «модернизационном партнерстве» с Россией. Но сегодня тезис о том, что торговля с Москвой подтолкнет Кремль к реформам, можно услышать только на обочине немецкой политики. Хотя бывший немецкий канцлер получает зарплату от «Северного потока», политика Германии в отношении России сегодня такая же жесткая, как и в любой период после окончания холодной войны. В Евросоюзе Берлин возглавил усилия по введению экономических санкций против России, которые сегодня получили такое широкое признание, что их продлевают каждые полгода как на автопилоте. Даже если у России появится больше друзей в Германии в связи с постройкой нового трубопровода, это не убедит Берлин отказаться от санкций и от противодействия России в ее войне с Украиной.

Более важный вопрос заключается в том, какие последствия «Северный поток — 2» будет иметь для Украины. Не секрет, что Кремль желает поражения украинскому правительству, и что энергоресурсы стали одним из многих средств, с помощью которых Москва оказывает давление на Киев. В среднесрочной перспективе последствия «Северного потока — 2» для Украины будут существенными, так как Россия сможет поставлять больше газа напрямую в Германию и другим европейским покупателям, а следовательно, меньше газа пойдет через украинские трубопроводы.

Украина будет получать меньше денег за транзит, хотя Киев при необходимости может найти другие источники дохода. В то же время, благодаря «Северному потоку — 2» Россия получит больше возможностей угрожать Украине прекращением газовых поставок, так как Европа в этом случае страдать не будет. Такая ситуация сложилась зимой 2009 года, когда Россия перекрыла поставки газа на Украину, намереваясь наказать Киев. Но это вызвало дефицит газа во всей Европе, и столкнувшись с возмущением многочисленных потребителей, Россия была вынуждена отступить. Когда Кремль сможет увеличить поставки газа в Европу за счет «Северного потока — 2», отключение газа Украине не будет иметь серьезных последствий для других покупателей. Киеву придется противостоять Москве в одиночку.

Но после 2009 года многое изменилось. Европейский газовый рынок стал совсем другим. Десять лет тому назад большинство стран Центральной и Восточной Европы очень сильно зависели от «Газпрома», который принуждал их к заключению дорогостоящих долгосрочных контрактов. На сегодня Россия остается самым крупным поставщиком на континенте, однако монополия «Газпрома» нарушена. В 2012 году Еврокомиссия возбудила против «Газпрома» антимонопольное дело, вынудив его согласиться на правила рыночной конкуренции. В Европе возникла новая инфраструктура, облегчающая транспортировку газа на континенте, и дающая гарантию того, что страны смогут покупать газ из разных источников. Появление терминалов СПГ в Европе позволило таким странам как Польша и Литва покупать газ у Норвегии, Катара и США.

И даже Украина существенно укрепила свои переговорные позиции, хотя многочисленные критики «Северного потока» не хотят это признавать. Теперь эта страна может импортировать весь необходимый ей газ из Европы. Поэтому она намного лучше защищена от возможных российских отключений. «Газпром» уже дал согласие продолжить перекачку части газа в Европу через территорию Украины как минимум до 2024 года, благодаря чему Киев будет получать плату за транзит. «Северный поток» Украине не на пользу, но последствия его открытия легко можно будет преодолеть. А Германии этот трубопровод принесет больше издержек, чем выгод. Репутация Берлина в соседних странах ухудшится, ибо тот газ, который он будет получать весьма скандальным способом, Германия могла бы покупать, не вызывая никакой полемики и противоречий.

Даже для России «путинский трубопровод» отнюдь не является мастерским ходом, как это себе напридумывали некоторые американские руководители. В Европе полно дешевого газа, значительную часть которого она уже купила у России. «Газпром» в условиях новой конкуренции уже не может диктовать Европе цены, как он делал раньше. Так является ли новый кремлевский трубопровод инструментом пагубного влияния? Он пагубный, это верно. Но о каком влиянии идет речь? Когда бы «Северный поток — 2» ни ввели в эксплуатацию, он мало что сможет изменить.