«Сегодня в минской поликлинике был просто апогей идиотизма» 6 21.07.2020, 16:55

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Люди вынуждены стоять в очередях, чтобы сделать тест на COVID-19.

Об этом пишет читатель Charter97.org из Минска. Как оказалось, несмотря на запись за две недели, всем, кто хотел сдать тест на коронавирус, сказали прийти в одно время.

- Сегодня в 6-й поликлинике был просто апогей идиотизма. Тест на антитела к коронавирусу на платной основе собрал очередь из нескольких десятков человек, которые вынуждены были толпиться в душном непроветриваемом помещении.

Запись на тест проводилась за две недели, но всем присутствующим почему-то сказали приходить в одно и тоже время. Никаких данных предварительно не собирали. Пришлось оформлять договор и отстоять полтора часа на потенциально зараженной территории. Сколько человек таким образом подхватили заразу - можно только гадать.