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В украинском Луцке рядом с захваченным автобусом произошел взрыв

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  • 21.07.2020, 17:13
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В украинском Луцке рядом с захваченным автобусом произошел взрыв
Фото: Reuters

Захватчик выбросил из автобуса взрывное устройство.

В центре Луцка на западе Украины рядом с автобусом с пассажирами, который захватил мужчина со взрывчаткой и оружием, произошел взрыв. Об этом сообщает unian.net. Пострадавших нет, уточняет УНН.

«В Луцке произошло около трех взрывов. Только что», — сообщил корреспондент, который находится рядом с местом происшествия.

По данным УНН, произошел только один взрыв после того, как захватчик выбросил из автобуса взрывное устройство.

Утром 21 июля мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус, в котором находится, по разным данным, от 10 до 20 пассажиров. В области ввели оперативный план «Заложник». Территорию центра города перекрыли, на месте дежурит полиция. Информации о пострадавших нет, с преступником ведутся переговоры.


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