Долг Лукашенко перед «Газпромом» продолжает расти 5 21.07.2020, 16:27

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Фото: ТАСС

Он превысил $270 миллионов.

Сумма долга Беларуси за газ перед ПАО "Газпром" выросла с $165,6 млн в конце мая до $273 млн в настоящее время, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" информированный источник.

"В настоящее время сумма долга за поставки газа из РФ для Беларуси составляет $273 млн", - сказал источник.

В то же время источник не исключил, что "в ближайшее время проблема с долгом может быть разрешена". По его словам, "ожидается погашение долга".

Как сообщалось, в конце мая глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что белорусская сторона накопила долг за поставки газа с начала этого года в размере $165,57 млн. В Минэнерго Беларуси в свою очередь заявили об отсутствии задолженности и констатировали разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности.

Глава "Газпрома" тогда подчеркнул, что погашение долга позволит начать переговоры о цене на газ с 2021 года.