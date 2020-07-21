Турция решила остановить «Турецкий поток» 1 21.07.2020, 17:55

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Газопровод встанет на две недели.

Турция продолжает сокращать закупки российского газа, и в августе впервые c начала 2000х «Газпром» может не поставить турецким клиентам ни одного кубометра топлива, пишет finanz.ru.

27 июля второй раз за два месяца будет остановлена прокачка по трубопроводу «Турецкий поток», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на государственную турецкую компанию Botas, которая является покупателем газа по запущенной в январе трубе.

Газопровод, стоивший 7 млрд долларов, встанет на две недели - до 10 августа. Официальная причина - ремонтные работы, которые проводит Botas.

Месяц назад «Турецкий поток» уже останавливали на плановое обслуживание, которое продолжалось с 23 по 29 июня. Тогда инициатором остановки был «Газпром», а на этот раз она состоится по инициативе турецкой стороны.

В результате «Газпром» может остаться в принципе без работающих трубопроводов в Турцию. В мае компания остановила прокачку по построенному в начале 2000х «Голубому потоку». Причиной также назывались ремонтные работы, которые планировалось завершить в течение двух недель.

С тех пор прошло уже больше двух месяцев, но труба мощностью 16 млрд кубометров в год по-прежнему стоит пустой, сообщили Reuters источники в российской и турецкой газовой отрасли.

Проблема - в отсутствии спроса. По итогам первого квартала Турция сократила закупки российского газа на 70% по сравнению с 2019 годом и почти в 14 раз, если сравнивать с показателями 2-летней давности.

В результате Россия вылетела с первого места среди крупнейших поставщиков трубопроводного газа в страну. Из 1,87 млрд кубометров половину в Турцию поставил Азербайджан (924 млн кубометров), на втором месте оказался Иран (557 млн), а РФ откатилась на третью строчку с 389 млн кубов.

Российский газ Турция заменяет сжиженным, который рекой льется на европейский рынок и стоит гораздо дешевле. В мае спотовые цены на крупнейших газовых хабах Европы падали до 40-45 долларов за тысячу кубометров. Июньский отскок до 72 долларов не продержался долго, и в июле котировки снова покатались вниз.

На конец прошлой недели на голландской площадке TTF газ с поставкой «на день вперед» подешевел до 67 долларов за тысячу кубов. «Газпром» пытается продавать газ дороже, используя контракты с большой отсрочкой поставки - на предстоящую зиму или следующий год.

Но удержать экспортные цены в зоне безубыточности не удается: по итогам июня в среднем тысяча кубометров топлива из России уходила в Европу по 94 доллара, что ниже точки рентабельности «Газпрома», которую Fitch оценивает в 105 долларов.

Импорт СПГ в Турцию взлетел на 300%. Крупнейшими поставщиками стали Катар (786 млн кубометров) и США (370 млн), а остаток был закуплен в Алжире, Нигерии, Камеруне и Египте.

Газ «Газпрома» оказался неконкурентоспособен по цене. Как пишет Daily Sabah, с 1 апреля Турция должна платить 228 долларов за тысячу кубометров, что почти в 4 раза выше спотовых котировок. По данным ЦБ РФ, во втором квартале экспортные доходы «Газпрома» рухнули почти втрое и стали минимальными с 2002 года - 3,5 млрд долларов.