Специалисты SpaceX впервые поймали обе половины обтекателя Falcon 9 1 21.07.2020, 18:20

3,221

Запуск спутника Anasis-II

фото: SpaceX

Использование головного обтекателя повторно поможет сэкономить компании шесть миллионов долларов.

Ранее удавалось поймать в сети только один фрагмент, а второй приходилось искать в океане, на что уходило много времени и средств. Компания собирается использовать головной обтекатель повторно, чтобы сократить стоимость следующего запуска на шесть миллионов долларов, передает naked-science.ru.

Головной обтекатель Falcon 9 — защитная оболочка, которая устанавливается на ракету-носитель и служит для защиты полезной нагрузки при полете в атмосфере. После выхода из плотных слоев атмосферы он распадается на две части, которые падают на Землю. Чтобы поймать их, используются корабли, оснащенные сетями, в которые должны попасть части обтекателя при падении.

Это первый случай, когда специалисты достали оба фрагмента: те опустились на парашютах в Атлантическом океане, в сети двух судов — Ms. Tree и Ms. Chief. Об этом Илон Маск сообщил на своей официальной странице в Twitter.

Both fairing halves caught from space by @SpaceX ships! — Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2020

Ракета Falcon 9, обтекатель которой удалось достать, использовалась для запуска южнокорейского спутника Anasis-II на орбиту. Пуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в США. Компания сообщила, что он прошел успешно, аппарат планируют вывести на геостационарную орбиту в течение двух недель, а в октябре передать в управление Южной Корее.

Отмечается, что старт должен был состояться неделей ранее, но специалисты компании за день до запуска отложили его, чтобы провести дополнительные проверки второй ступени Falcon 9.

SpaceX старается найти как можно больше способов повторного использования элементов ракет, что могло бы значительно снизить стоимость запусков. Она разработала способ принудительной посадки ракетных ускорителей первой ступени обратно на Землю для ремонта. За время работы компании удалось успешно приземлить 57 ступеней.

По оценкам компании, повторное использование обтекателей может сэкономить до шести миллионов долларов при каждом запуске. Вылавливать их с помощью сетей вместо того, чтобы извлекать из океана, более эффективно: это экономит много времени и денег, а также снижает риски для персонала.

Попытки восстановить обтекатель обычно проваливались. В 2017 году компания впервые смогла опустить обе половинки обтекателя в океан, однако возникли сложности с их поиском в воде. С начала 2018-го SpaceX использовала большую сеть, установленную на судне Mr. Steven, но поймать обтекатель в нее не удавалось, даже увеличив площадь сети в четыре раза.

Впервые поймать один из его фрагментов в сеть удалось в 2019 году: одна из половинок приземлилась в сеть корабля Ms. Tree, причем это удалось сделать дважды за один год. В том же 2019-м специалисты смогли выловить обе части обтекателя из воды и заявили, что его используют повторно для запуска телекоммуникационных спутников Starlink.

Кроме обтекателя, специалистам удалось вернуть на Землю первую ступень, которая применяется уже не в первый раз. Ранее ее использовали для старта корабля Crew Dragon с астронавтами к Международной космической станции — первого запуска SpaceX, на борту которого был экипаж. Между полетами этой ракеты-носителя прошел всего 51 день, что меньше существующего рекорда на две недели. Компания говорит, что собирается работать с этой первой ступенью и дальше.