Свергнутый друг Лукашенко предстал перед судом

Свергнутый друг Лукашенко предстал перед судом6
- 21.07.2020, 18:33
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Диктатор Омара аль-Башир правил Суданом 30 лет.
Свергнутый президент Судана Омар аль-Башир предстал перед судом, сообщает BBC.
Ему предъявили обвинение в совершении государственного переворота в 1989 году. Осуждены также 28 соратников аль-Башира. Следующее судебное заседание по делу о госперевороте назначили на 11 августа.
В отношении аль-Башира ведется ряд не связанных друг с другом судебных процессов. Помимо этого, представители международного сообщества добиваются, чтобы он предстал перед Международным уголовным судом в Гааге: экс-правителя обвиняют в военных преступлениях и геноциде в Дарфуре.