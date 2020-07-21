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Достали!

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  • 21.07.2020, 18:44
  • 3,199
Достали!

Заигравшийся дедок собирает с людей деньги на новые «цацки».

"Это становится уже просто невозможным - всё вот это давление, поборы, шантаж, - пишет читательница телеграм-канала “Баста!”. - "Сдайте срочно на помощь ДОСААФ" - цитата работницы профсоюза нашей больницы.

Учусь в ВУЗе, подрабатываю санитаркой, чтобы не сдохнуть от голода и не жить на улице, платят сущие копейки, и я должна сдавать на помощь ДОСААФ или еще кому-то?

Много мне помогли, когда я с температурой 39 и кашлем как зомби ходила на работу?

Достали! Я прекрасно знаю, куда идут все эти поборы - на новые "цацки" для заигравшегося дедка. Все, хватит, самим на жизнь не хватает!"

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