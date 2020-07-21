Мелитина Станюта: Жить в ладах со своей совестью – это важно 1 21.07.2020, 18:56

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Мелитина Станюта

Белорусская гимнастка рассказала, что не жалеет о своем уходе с ОНТ.

Белорусская гимнастка Мелитина Станюта рассказала tut.by о своем уходе с телеканала ОНТ.

«История с моим уходом с ОНТ была сложной, неприятной. Но я сделала то, что сделала. И будь у меня возможность отмотать ситуацию назад, не поступила бы по-другому. Жить в ладах со своей совестью – это важно. Не понимаю, как можно спорить с ней или задвигать на задний план – я, наверное, не с такой планеты.

В те дни со мной была мама. Она видела, что я не нахожу себе места. Но знаете что? В интернете хватает ботов – но от людей, которых я знаю лично и которые важны в моей жизни, ни одного плохого слова я не услышала. Все. И мне стало легче.

Сейчас, ввиду последних новостей, меня стали узнавать даже больше. Здороваются на улице. Буквально вчера позвонили в дверь две девочки-соседки: «Мелитина, хотим сфотографироваться». Знайте: если вы меня увидите и поздороваетесь, мне будет очень приятно! И не стесняйтесь, я не кусаюсь», – сказала Станюта.